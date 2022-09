O “Alqueva Sunset”, apelidada pela entidade organizadora, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, como “a festa do pôr do sol mais bonito do Alentejo”, está de volta e convida os interessados a embarcarem num passeio nas águas do lago artificial a 8 de outubro (17h00), na Amieira Marina (Portel)

A festa vai dividir-se em dois momentos e contará com a participação de produtores e enólogos do Alentejo. Inicialmente, os convidados entram a bordo para assistir ao pôr do sol nas águas do maior lago artificial da Europa, momento que será brindado com vinhos brancos e rosés da região alentejana, acompanhado por sushi, uma tradição desta celebração que vai já na quarta edição.

Já após o desembarque, a festa continuará até às 22h00, na marina, ao som do DJ Bruno Pereira e petiscos quentes para celebrar o fim das vindimas.

Este ano, os vinhos em prova têm a assinatura dos produtores Casa Clara, Herdade da Ajuda, Carmim, Monte do Pintor, Top Wines e Sociedade Agrícola de Pias.

A festa orça os 40 euros por pessoa, o que inclui a viagem de barco, as provas de vinho e jantar.

Todos os que pretendam embarcar no “Alqueva Sunset” deverão garantir a inscrição aqui.