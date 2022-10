A 25.ª edição do Festival Internacional Balões de Ar Quente (FIBAQ), depois de ter marcado presença em Oeiras, segue rumo ao Alentejo, aos municípios de Alter do Chão, Borba, Fronteira, Monforte, Nisa, Ponte de Sor e Vila Viçosa. A Fundação Abreu Callado, em Benavila, também fará parte da rota do evento em 2022.

O programa apresenta-se recheado de voos livres e espetáculos de “Night Glow” gratuitos e abertos ao público, no decorrer dos quais os participantes poderão subir a bordo de um balão de ar quente. O “Night Glow” é considerado um dos momentos mais esperados em qualquer festival de balões de ar quente. Trata-se de um espetáculo noturno de luz, cor e som, cujas chamas dos queimadores dos balões são libertadas ao ritmo da música.

"Nesta edição, e como forma de comemorar as suas 25 edições, decidimos alargar o número de dias, voos e espetáculos de ‘night glow’, permitindo assim a que um maior número de pessoas venha assistir ao festival e possam efetuar um voo livre em balão de ar quente", refere Aníbal Soares, diretor e fundador do evento que este ano celebra também 30 anos como piloto, o primeiro em Portugal.

Durante a semana do evento, de 4 a 13 de novembro, e sempre que a meteorologia o permitir, o festival promete 15 sessões de voos livres com 35 balões de ar quente de diversas nacionalidades como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda.

O acesso aos voos livres em balão de ar quente faz-se mediante aquisição das pulseiras solidárias, brevemente disponíveis aqui.

“O festival volta a apoiar os bombeiros voluntários de cada localidade aderente ao evento, e por isso o valor adquirido nas pulseiras solidárias reverterá para os mesmos”, informa a organização.

A organização do Festival Internacional de Balões de Ar Quente é da Publibalão, em cooperação com o Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo.