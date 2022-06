Após Paris, Barcelona, ​​Praga, Dubai, Milão, a exposição "The World of Banksy" chega a Portugal e propõe uma viagem pela carreira do artista, para descobrir ou redescobrir as suas obras que desapareceram, que foram roubadas ou destruídas. Para além de qualquer tentativa de revelar quem realmente é Banksy, esta exposição tenta contextualizar o seu trabalho e convidar o visitante a desfrutar de uma experiência imersiva, revisitando a street art do autor e algumas das mais icónicas imagens da atualidade.

Os murais de Bansky que inspiram a mostra lisboeta, foram produzidos entre 2000 e 2018, em diferentes países como França, Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Palestina.

De entre as obras mais conhecidas do artista, estão em exposição “Girl with balloon”, “Rage, the Flower Thrower”, “I’m out of bed”, “Aachoo” e “Israeli and Palestinian pillow fight”, esta última com a reprodução do hotel com a “pior vista do mundo”, o icónico quarto do Hotel Walled-Off decorado com um grafiti que ilustra a luta entre um soldado israelita e um manifestante palestiniano.

“Banksy, artista de grafiti britânico (nasceu provavelmente em Bristol, por volta de 1974), é considerado um dos principais representantes da arte de rua contemporânea. As suas obras, frequentemente satíricas, abordam questões universais como política, cultura ou ética”, podemos ler no site que acompanha a exposição em Lisboa.

O artista encontra-se entre as “pessoas desconhecidas” mais famosas, cujos trabalhos apareceram em alguns dos lugares mais controversos do mundo, das ruas de Londres às de Nova Iorque, de Berlim a Gaza a Tóquio. As obras de Bansky merecem mostra nas paredes do British Museum, Tate Modern ou Louvre.

“A sua crítica para com a cultura pop, política, e até, arte e museus tem sido vista, por alguns, como uma mera revolta, e interpretada, pela maioria dos outros, como brilhante. Apesar de se opor à mercantilização da arte, as casas de leilões encontraram compradores para as obras de Banksy a preços recordes. Em 2010, Banksy foi nomeado uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista ‘Time’, além de estrelas como Lady Gaga, Obama, Robert Pattison, Sir Elton John e Prince”, lemos no já referido site.

Tornou-se essencial no mundo da arte urbana em meados dos anos noventa, com um estilo único e provocador que o tornou uma lenda.

A Capsule Gallery Lisbon localiza-se na rua Viriato, n.º 25, na capital. A exposição terá portas abertas das 13h00 às 20h00, nos dias úteis e das 11h00 às 21h00 ao fim de semana (encerra nos feriados)

Os bilhetes de ingresso são gratuitos até aos cinco anos, orçam os 8 euros dos seis aos 12 anos e acima dos 65 anos e para grupos com dez ou mais participantes. De resto, o ingresso orça os 12 euros. Para família de quatro elementos (dois adultos + dois jovens), a entrada custa 28,50 euros.