A ação de oferta de bilhetes em vigor de 4 a 7 de julho pode dar a possibilidade aos espetadores de assistir a uma das estreias do ano, “Thor: Amor e Trovão”, com Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi e Natalie Portman. Bruce Willis protagoniza outras duas estreias do mês: “Fortcress: Sniper’s Eye” (21 de julho) e “Cerco Americano” (28 de julho) num mês recheado de bons filmes.

Para levantar o seu entre 4 e 7 de julho de 2022, os visitantes necessitam apenas de apresentar o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade junto das bilheteiras do cinema NOS no Mar Shopping Matosinhos. Poderá ser levantado um limite máximo de um bilhete por dia, por pessoa, e de dez bilhetes por grupo.

Os bilhetes serão atribuídos de acordo com a ordem de chegada, até ser atingido o limite diário da oferta de entradas disponíveis em cada um dos centros comerciais. A iniciativa não inclui o upgrade para 3D, óculos 3D ou lugares VIP.

O regulamento completo de acesso a esta iniciativa estará disponível, de 4 a 7 de julho, em marshopping.com