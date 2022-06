Aulas de Ioga gratuitas com vista para a cidade de Lisboa? Esta é a proposta do V Rooftop Bar para o verão

Instalado no topo do Hotel Vintage Lisboa, o V Rooftop Bar vai promover durante o verão aulas de ioga. O lançamento da iniciativa realizou-se hoje, 21 de junho, Dia Mundial do Ioga, mas as aulas vão acontecer todas as sextas-feiras, entre as 08h30 e as 10h30. O encontro é conduzido pela professora Vânia Montinho e o objetivo é ter uma hora de relaxamento, um encontro consigo mesmo e aproveitar o convívio com os restantes participantes, ao mesmo tempo que usufruem de uma vista privilegiada sobre Lisboa.

“Trabalhamos sempre no sentido de proporcionar experiências e momentos que promovam o bem-estar junto dos nossos clientes”, explica Carla Castanheira, Diretora de Wellness, Grupo Bomporto, em comunicado, acrescentando que “o V Rooftop Bar oferece um ambiente calmo e natural, ideal para a prática do Ioga. Acreditamos que será uma experiência enriquecedora para todos os participantes”.

créditos: Divulgação

As aulas no V Rooftop Bar acontecem todas as sextas-feiras, entre 24 de junho e 19 de agosto, das 08h30 às 10h30. As aulas são gratuitas, mas com lugares limitados. É apenas necessário efetuar inscrição através do email spa@thevintagelisbon.com.

O V Rooftop Bar oferece águas aromatizadas e sumos de fruta aos participantes destas aulas.

O Ioga é uma prática milenar de autoconhecimento com origem na Índia, em que se utiliza o movimento do corpo e a respiração consciente entre outras técnicas, para alcançarmos estados de consciência mais profundos.

Como consequência da prática regular do ioga, conseguimos sentir inúmeros benefícios a nível do corpo e da mente como maior flexibilidade, reforço dos músculos e articulações, alívio de dores no corpo, aumento da capacidade respiratória, melhoria na circulação, correção postural, aumento da capacidade de concentração, alívio da ansiedade, resistência ao stress, melhor interação com os outros, aumento da autoestima, entre outros benefícios.