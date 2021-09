Para celebrar o 75ª aniversário, o InterContinental Lisbon criou um pacote que inclui estada, pequeno-almoço e um jantar para dois na mesa do chefe, com um menu inspirado nos últimos 75 anos da cozinha portuguesa. Além disso, o hotel oferece ainda um novo cocktail de boas-vindas – o “Cocktail 75”, desenhado especialmente o momento. Este pacote está disponível, a partir de 390 euros (para duas pessoas) e o estacionamento está incluído.

Todos os hóspedes irão receber um voucher de 10% de desconto, para que possam apreciar os sabores do “Cocktail 75”. Acresce que as primeiras 25 pessoas recebem um cocktail de oferta na compra de outro.

Já na cidade Invicta, o InterContinental Porto- Palácio das Cardosas oferece um “Cocktail 75” a todos os clientes que efetuem uma reserva de, no mínimo, quatro noites com pequeno-almoço incluído.

A InterContinental Hotels & Resorts completa 75 anos no dia 4 de abril de 2022.

As reservas no InterContinental Lisbon podem fazer-se no site do hotel, no telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reservations@ihg.com

Já as reservas no InterContinental Porto-Palácio das Cardosas estão disponíveis no site do hotel, no telefone 220 035 600 ou e-mail icporto.reservations@ihg.com