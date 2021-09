O artista Berg sobe ao palco para mostrar porque é considerado uma das melhores vozes masculinas da nova música nacional. Neste jantar concerto, a 2 de outubro, no Casinho Espinho, Berg irá brindar o público com alguns dos seus maiores sucessos, que nos últimos anos alcançaram o pódio das tabelas portuguesas.

No passado, o cantor e músico português integrou a banda de Rui Veloso e entrou em álbuns de Boss AC, Rita Guerra, Nuno Guerreiro, Pedro Abrunhosa e GNR. Lançou o seu primeiro álbum a solo, o homónimo "Berg", em 1999. O segundo, "Mundo", foi lançado em 2008. Entre essas duas fases integrou o grupo vocal SDS, formado em 2000.

Participou na 1ª edição do X Factor Portugal, do qual saiu vencedor. Em 2014, lançou um segundo álbum homónimo e, dois anos depois, em 2016, lançou o álbum "Tempo", que alcançou a melhor posição da tabela portuguesa de álbuns.

Ainda durante o mês de outubro, serão vários os artistas a pisar o palco do Casino Espinho. No dia 9, Luís Trigacheiro encantará os presentes com a sua voz única e poderosa, no dia 16 será a vez da cantora e atriz Raquel Guerra brilhar. Já no dia 23, Ana Moura sobe ao palco para mostrar os seus novos temas com base na multiculturalidade das suas raízes familiares africanas. Por sua vez, no dia 30, a artista Cláudia Pascoal levará a sua energia contagiante para o Casino Espinho.

Os jantares concerto orçam os 40 euros por pessoa, à exceção do concerto com Ana Moura que orça os 75 euros por pessoa. O jantar inicia-se às 20h00 e o concerto às 22h30.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 227 335 500 ou e-mail: casinoespinho@solverde.pt