A 2 de outubro, sábado, a cidade de Vendas Novas, no coração do Alentejo, será o palco do evento “Regresso às Origens”, que visa valorizar e homenagear as origens do clássico FIAT 600, num encontro onde vários automóveis, vindos do norte e sul do país, poderão ser apreciados.

O encontro irá iniciar-se no Parque do Município, seguindo-se um desfile dos já referidos automóveis até à antiga fábrica Somave, Sociedade de Montagem de Automóveis. A iniciativa contará também com um restaurante das típicas Bifanas de Vendas Novas.

Os participantes poderão conviver com alguns antigos funcionários da fábrica Somave, atual Gestamp, localizada no Parque Industrial, que partilharão as suas aventuras e algumas histórias e curiosidades sobre a produção lusitana do FIAT 600.

O programa para 2 de outubro inicia-se às 10h00 no Parque da Câmara Municipal de Vendas Novas com o Encontro Carros FIAT 600, seguindo-se um convívio/tertúlia com antigos trabalhadores da antiga fábrica Somave. Às 12h00 decorrerá o desfile dos participantes até à antiga fábrica Somave (atual Gestamp). Às 13h00, o Parque da Câmara Municipal de Vendas Novas acolherá o almoço opcional.

Este modelo automóvel tem um lugar importante na história, tornando-se num dos grandes ícones da Europa pós-guerra, especialmente em Portugal, onde nos anos de 1960 e 1970 foi um dos carros mais presente nas nossas estradas. A partir de 1964, este veículo começou a ser produzido em terras lusitanas, na fábrica Somave, em Vendas Novas, com mais de nove mil unidades produzidas até 1971.

“Somos, simplesmente, um grupo de apaixonados por este ícone, sem quaisquer pretensões, que apenas pretende partilhar e divulgar o modelo FIAT 600 e ajudar atuais e futuros proprietários nos seus restauros e manutenções”, refere Filipe La-Salette da organização FIAT 600 Portugal.

“Neste âmbito, decidimos organizar o Encontro de Fiat 600 em Vendas Novas, por tudo o que esta cidade alentejana representa para a história deste modelo em Portugal, no que pode ser intitulado como um ‘Regresso às Origens’, uma vez que muitos dos nossos carros foram produzidos na antiga fábrica Somave”, reforça Filipe La-Salette.

O Encontro tem o apoio da Câmara Municipal de Vendas Novas.

As inscrições gratuitas fazem-se aqui. Informações adicionais no e-mail fiat600portugal@gmail.com