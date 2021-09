O Candlelight, concerto intimista à luz das velas e que já conquistou milhares de portugueses, anuncia uma edição especial dedicada a Andrew Lloyd Webber, no Porto e em Lisboa, com vários concertos nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Trata-se da estreia mundial de um concerto Candlelight que reúne as mais icónicas músicas do compositor e produtor musical britânico.

A estreia, marcada para o dia 13 de outubro no Porto Palácio Hotel & Spa, contará com duas sessões, às 19h30 e 21h30, e um programa especial onde uma Orquestra e dois solistas irão interpretar algumas das músicas dos três aclamados musicais de Andrew Lloyd Webber – “Sunset Boulevard", "Evita" e "The Phantom of the Opera".

Segue-se Lisboa, no dia 21 de outubro, com o sumptuoso cenário do Palácio de Xabregas a ser palco de dois concertos intimistas à luz das velas, e que incluirá músicas dos icónicos musicais do compositor britânico. Com sessões às 19h30 e 21h30, cada concerto tem a duração de uma hora, com a abertura das portas a decorrer 30 minutos antes do início de cada espetáculo.

Os meses de novembro e dezembro contam com mais datas de concertos Candlelight que reúnem as melhores obras de Andrew Lloyd Webber, interpretadas por uma Orquestra, com várias sessões disponíveis a decorrer no Porto Palácio Hotel & Spa, no Porto, e no Palácio de Xabregas, em Lisboa.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

Com mais de 2 milhões de bilhetes vendidos em mais de 80 cidades em todo o mundo, o conceito Candlelight volta a surpreender com uma estreia absoluta em Portugal dedicada a Andrew Lloyd Webber.

Os Candlelight são concertos instrumentais de música clássica, apresentando peças icónicas a um preço acessível, ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada cidade, uma vez que não são realizados em salas de espetáculos comuns.

Este conceito original da Fever conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 80 cidades em todo o mundo.