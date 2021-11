Sábados em família na Cinemateca Júnior

Lisboa | cinema | 6 a 28 nov., sáb.: 15h | M/6

Nas tardes de sábado, a Cinemateca Júnior oferece bons momentos às famílias e o programa estende-se a todo o mês de novembro. Prepare-se para descobrir uma diferente e emocionante história a cada fim de semana. Para começar, conte com o filme “Fievel, um conto americano”, em que Fievel, um ratinho aventureiro, tenta viver o seu “american dream”.

O mundo que queremos

Lisboa | cinema | 6, 7 nov.: 16.30h | M/10

Que mundo estamos a moldar? Pensamos os nossos atos com a responsabilidade que os tempos exigem? O que vai ser do futuro? No LU. CA – Teatro Luís de Camões, a sustentabilidade é o tema que une e convida todas as famílias a refletir sobre o planeta e a humanidade, com um conjunto de cinco filmes imperdíveis.

"Ron dá erro": amizade entre algoritmos

Estarreja | cinema | 7 nov.: 10.30h | M/6

Este domingo, a dupla Barney e Ron encontram-se no Cine-Teatro de Estarreja. Num mundo onde bots que andam e falam se tornam no melhor amigo das crianças, Barney recebe Ron, um bot que não funciona. Ensinar ao Ron as suas funções torna-se numa hilariante viagem à amizade verdadeira, entre algoritmos e redes sociais.

Porto Cultura de portas abertas

Cinema | até 30 nov. | M/0

O antigo cinema Estúdio, no complexo do Perpétuo Socorro, no Porto, volta a abrir portas, com sessões de cinema, concertos, exposições, oficinas, encontros, pensamentos, comunidades e outras atividades culturais. Este é um lugar onde a cultura de bairro se mostra cultura de cidade e onde ambas formam cultura de cidadania.

Cinamina – Festival de Cinema de Animação

Cinema | 8 a 14 nov.

Conheça ainda o Cinamina – Festival de cinema de animação, que decorre a partir de dia 8 de novembro. Nesta festa do cinema, há espaço para toda a família. O Cinamina conta com mais de 2994 filmes oriundos de 111 países diferentes e, além das habituais sessões de cinema, há também workshops e masterclasses.

