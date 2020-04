A partir do próximo dia 18 de abril, os mais pequenos vão poder dar asas à imaginação e ao pensamento, com a nova Salinha Online do Teatro Nacional D. Maria II.

Pensada para famílias com crianças entre os 3 e os 8 anos, esta Salinha é um espaço totalmente online e gratuito, composto por vídeos com leituras de histórias e contos infantis.

Todos os sábados e domingos, às 11h, é lançada uma nova história, que fica depois disponível para ser vista ou revista em qualquer altura.

A partir das suas casas, vários atores vão dar corpo e voz a dezenas de histórias infantis. As portas da Salinha Online abrem-se já no próximo sábado, dia 18 de abril, às 11h, com a história "A grande viagem do pequeno Mi", de Sandro William Junqueira, interpretada pelo ator Luís Godinho.

Segue-se, no domingo, dia 19, "O País dos contrários", de José Eduardo Agualusa, lida por Victor Yovani.

A Salinha Online é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal, que pretende ser um espaço dedicado especificamente aos mais pequenos, onde estes podem alargar a sua imaginação, assistindo a diversas histórias de autores portugueses e estrangeiros, em muitos casos, recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura.

Mais informações e programação na Salinha Online.