Descobrir, brincar, aprender e socializar. É isso que o Nature Dogs Hotel, Day Care & Training - cuja inauguração oficial acontece no dia 30 de junho - promete oferecer a todos os seus hóspedes caninos.

Com 40.000 m2, este novo espaço na zona de Penha Longa destaca-se pelo seu conceito inovador. Construído no meio da natureza, este conta com algumas infra-estruturas que vão proporcionar momentos de diversão e brincadeira a todos os cães da zona de Lisboa, Cascais e Sintra.

Para além de canis de elevada qualidade, o pet hotel conta com uma piscina natural, uma capela esculpida na pedra, assim como uma ribeira e um bosque por onde os cães vão poder passear diariamente. Além de receberem treino especializado, os patudos poderão correr, explorar, sentir novos cheiros, ruídos e socializarem em perfeita harmonia com a natureza e acompanhados por uma equipa de profissionais.

O espaço apresenta-se em formato sustentável, com base em fontes de energias renováveis, utilização de detergentes biológicos e tratamento de resíduos sólidos e m local adequado.

Todos os meses, o Nature Dogs Hotel, Day Care & Training vai organizar um passeio de cães e donos, por trilhas de uma beleza natural única, dentro dos 4 hectares da propriedade. O primeiro está marcado para dia 1 de julho.

Para mais informações, clique aqui.