Natal no sofá: 20 filmes para ver em família na quadra festiva

Para ver na Netflix

Crónicas de Natal

Depois de terem acidentalmente destruído o trenó do Pai Natal, um jovem e a sua irmã mais nova tentam salvar o Natal.

Arthur Christmas

Chegou a vez de Arthur, filho do Pai Natal, realizar a sua primeira missão natalícia de extrema importância.

Jingle Jangle: Um Natal Mágico

Uma nova esperança. Anos após ter sido traído pelo seu aprendiz, um outrora alegre criador de brinquedos encontra uma nova esperança quando a sua gentil e curiosa neta entra na sua vida.

48 Desejos de Natal

Desejos perdidos. As cartas para o Pai Natal desapareceram acidentalmente e dois elfos aventuram-se até ao Pólo Norte para recuperar todos os desejos.

Grinch

Decidido a roubar o Natal de Whoville, Grinch acaba por ser surpreendido pro um gesto de bondade da pequena Cindy Lou Who e da família dela. Esta ação pode ser suficiente para lhe derreter o coração.

Klaus

No lugar mais frio, sombrio e infeliz do mundo, uma amizade improvável entre um carteiro egoísta e um solitário fabricante de brinquedos vai levar alegria e entusiasmo para a cidade.

O Natal de Ângela

A pequena Ângela vai à igreja com a família na véspera de Natal e tem uma ideia extraordinária. Um conto enternecedor, baseado numa história de Frank McCourt.

Um Natal do Outro Mundo

Uma jovem elfa confundo um pequeno alienígena com um brinquedo de Natal, mas ignora os seus planos para destruir a gravidade da Terra e roubar todos os presentes.

Dolly Parton: Um Natal na Praça

A alegria da quadra festiva é esmagada quando uma mulher cruel decide vender a sua cidade Natal. Será que a música, a magia e as memórias a farão mudar de ideias?

A Todos um Shrek Natal

Quando o Shrek pensava que era a altura ideal para relaxar e aproveitar o tempo com a sua família, chega a melhor de todas as festas.

Para ver no Disney+

Sozinho em Casa

A celebrar 30 anos, este é o clássico natalício a rever. “Sozinho em Casa 2” também está disponível na plataforma.

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

Nesta versão mágica do conto clássico, Clara viaja até aos Quatro Reinos, onde tem de enfrentar a tirana Mãe Ruiva para repor a harmonia nesse mundo misterioso.

Santa Cláusula

Outro clássico festivo, em que um pai se vê transformado no Pai Natal com a missão de convencer um mundo cheio de descrentes, incluindo ele próprio.



Mulan

Uma das estreias mais aguardadas do ano, com a versão live-action da história de uma das heroínas mais destemidas da Disney.



Amadrinhadas



Comédia sobre fadas-madrinhas, contos de “felizes para sempre” e diversão em família.

Bora lá

Um dos mais recentes filmes de animação Disney Pixar, que acompanha as aventuras de dois irmãos elfos à procura da magia.

Mickey – Um Natal Mágico



Uma antologia das histórias de Natal mais hilariantes, enternecedoras e inesquecíveis que Mickey, Minnie e os seus amigos passaram juntos.

Winnie The Pooh – Um Natal Megapooh

Depois de um Natal bem passado, o Coelho só vai descobrir o verdadeiro espírito da quadra quando os seus amigos definem disparatadas resoluções de ano novo para mudarem de feitio.

Frozen – Uma Aventura de Olaf

Uma curta do universo Fronzen, em que Olaf salva o primeiro Natal de Elsa e Anna. Também vale a pena ver “Frozen 2 – O Reino do Gelo” e “Era Uma Vez um Boneco de Neve”.



À procura do Patas Natal

Depois de o Pai Natal perder a memória durante uma viagem a Nova Iorque, cabe a duas crianças e a um maravilhoso grupo de cães mágicos que falam salvar o Natal e mostrar ao mundo o seu verdadeiro significado.

Um Conto de Natal

A história de Ebenezer Scrooge (Jim Carey), um empresário sovina, que com a ajuda de três espíritos de Natal, terá oportunidade de abrir o seu coração para emendar anos de má vontade, antes que seja tarde demais.



Soul



O novo filme de animação da Disney Pixar, que conta a história do professor de jazz Joe Gardner, que vai parar por acidente ao “The Great Before”, um lugar fantástico onde as novas almas adquirem a sua personalidade antes de iniciaram a sua viagem na Terra. No processo, acaba por descobrir as respostas a algumas das questões mais importantes da vida. Estreia dia 25 de dezembro na plataforma.

Prep Aterragem

Conta a história de um duende de uma equipa de alta tecnologia, encarregado de preparar casas de todo o mundo para a visita do Pai Natal, que fica irritado quando não é promovido e lhe atribuem um novato idealista.

Véspera de Natal no Cinemundo

Na véspera de Natal, o Canal Cinemundo apresenta um especial inteiramente dedicado à festividade. A partir das 11.30h, entre no verdadeiro espírito desta quadra e deixe-se contagiar por uma programação que vai aliar muito humor à magia própria de um dos dias mais especiais do ano.

Às 11.30h, no dia 24 de dezembro, e a abrir a programação, assista a “Raposa Manhosa e Outras Histórias”, seguido de “O Meu Pai Natal”, às 12.55h. Depois de almoço, às 14.20h “Oh Não! É Natal Outra Vez” entra pelo ecrã e às 15.40h, é hora de “Salvar o Natal”.

A tarde animada continua, às 17.10h, com "Mães à Solta 2" e, às 18.55h, "O Amor não tira Férias". Para terminar o dia em grande, às 21.10h, é a vez de “O Homem que Inventou o Natal”