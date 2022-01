O Projeto Municipal “Mexa-se em Casa” desafia-o para um aula de cross training, com o técnico do “Vivência Explosiva” Luís Sousa, dia 11 de janeiro e uma aula de hatha yoga orientada por Sara Santana, do “FitnessWay”, dia 13.

As aulas, disponíveis no Canal Youtube Palmela Município, são apresentadas às terças e quintas-feiras nas redes sociais da Câmara Municipal de Palmela.

Recorde-se que esta iniciativa, lançada em março do ano passado e agora reativada, propõe aulas de ginástica online motivadoras e orientadas por técnicos dos ginásios Fitness Way, Vivência Explosiva e Klubfitness Ironmangym.

Faça da atividade física uma rotina saudável, com benefícios físicos e psicológicos acrescidos, no atual contexto pandémico.