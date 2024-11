Reconhecida pela sua experiência no mercado imobiliário português, a Porta da Frente Christie’s lançou, no passado dia 14 de novembro, o Christie's Owners, uma iniciativa que oferece aos seus membros acesso a experiências únicas em colaboração com algumas das marcas e profissionais mais prestigiados no mercado de luxo.

O projeto, apresentado num evento privado no JNcQUOI que contou com uma atuação da fadista Cuca Roseta, reúne uma série de experiências e eventos exclusivos, numa colaboração que integra marcas de referência nacionais e internacionais, como Montblanc, Boutique dos Relógios, José Avillez, Maison Sisley, Espadim, Claus Porto, Sogrape, Bordal, entre outros.

Em linha com os quase 30 anos de história da mediadora, a iniciativa apresenta experiências focadas na autenticidade, tradição e sofisticação que caracterizam o mercado de luxo português.

"Este projeto oferece aos nossos clientes um leque de experiências com parceiros de excelência, que partilham connosco a mesma visão de qualidade e exclusividade", afirma João Cília, CEO da Porta da Frente Christie’s.

Vinicius de Carvalho, Head de Marketing da Porta da Frente Christie’s, considera que "num setor onde a personalização e o relacionamento são cada vez mais valorizados pelos clientes, o Christie’s Owners vem ao encontro de uma nova tendência no marketing de luxo, onde cada vez mais se procura desenvolver ligações autênticas com os clientes, através de experiências construídas à medida e memoráveis".

Através da criação do Christie’s Owners, uma ação pioneira a nível mundial dentro do universo da Christie’s International Real Estate, a mediadora inaugura uma nova forma de interação com o setor imobiliário em Portugal, onde o compromisso com a excelência se estende para além da compra e venda de propriedades.

Com o projeto, a Porta da Frente Christie’s reafirma o seu papel como uma referência em qualidade e discrição, criando uma comunidade única que redefine o conceito de exclusividade no mercado de luxo português.