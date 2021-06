Museu Nacional Ferroviário assinala o Dia da Criança

Visita | 1 jun.

Este ano, o Museu Nacional Ferroviário (MNF) assinala o Dia da Criança com programação online. No dia 1 de junho, o museu disponibiliza no seu site e também nas redes sociais Facebook e Instagram o jogo educativo “Quantos Queres”, alusivo aos espaços e à coleção permanente do MNF e que permitirá às crianças conhecerem melhor algumas peças e questões relacionados com o caminho de ferro.

Na hora de dormir, às 21h, será partilhada com as crianças a história da Cegonha Maquinista nas redes sociais do Museu (Facebook, Instagram e Youtube) e quem fizer visita presencial terá entrada gratuita (entre os 6 e os 18 anos, bem como para o adulto acompanhante de crianças até aos 5 anos).

créditos: Copyright 2009

Dia de animação no IPO

Sessão de contos | 2 jun.

A ala pediátrica do IPO, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, recebe, no dia 2 de junho, a Estrelas & Ouriços e o Teatro Biombo para um dia diferente. Joana Capucho dinamizará uma sessão de contos para os meninos que estão a aguardar pelos tratamentos em ambulatório no IPO, numa ação de responsabilidade social da Estrelas & Ouriços.

Portugal dos Pequenitos já reabriu!

Parque temático | a partir de 28 mai.

Um lugar que faz as delícias dos mais pequenos (e também dos maiores) com as suas casinhas tradicionais em miniatura. Portugal dos Pequenitos, situado em Coimbra, caracteriza-se por ser um lugar cheio de magia e de encanto, precursor dos parques temáticos hoje existentes e dedicados às crianças.

Esta grande obra, idealizada e construída pelo Professor Dr. Bissaya Barreto, apresenta uma escala de construção feita à medida das crianças que aprendem brincando, deliciando-se com as casinhas em miniatura percorrendo-as com grande interesse e entusiasmo. O parque reabre com novidades a anunciar no Dia da Criança.

Cruella em Espinho

Cinema | até 2 jun., 3.ª, 4.ª: 16h

Anos 70, Londres, a meio da revolução do punk rock, segue uma jovem vigarista chamada Estella, uma rapariga inteligente e criativa, determinada a fazer vingar o seu nome através das suas roupas. Estella abraça o seu lado perverso e torna-se numa estridente, elegante e vingativa Cruella. A famosa Cruella, do filme “101 Dálmatas”, vai dar-se a conhecer, num filme da Disney, com Emma Stone. A ver, até 2 de junho, no Centro Multimeios de Espinho.

Porquê?

Festival | 1 a 6 jun.

O Teatro é sempre um terreno ‘fértil’ em interrogações de miúdos para graúdos. É com este pressuposto que a 4ª edição do “Porquê? – Teatro para a Infância e Juventude” vai andar de palco em palco, de plateia em plateia, em diferentes coordenadas geográficas do concelho de Famalicão.

Tudo acontece de 1 a 6 de junho. Trata-se de uma semana de programação dirigida aos mais novos. Em boa verdade, o “Porquê” (nome abreviado da iniciativa) é mais um espaço de divulgação, educação, fruição e reflexão do que um festival em si mesmo.

História de uma Gaivota e de um Gato

Museu | até 13 jun., 2.ª a 6.ª: 9h-12.30h, 14h-17.30h

A Quinta da Caverneira, na Maia, recebe, até 13 de junho, uma exposição inspirada numa das maiores obras infantis do autor chileno Luis Sepúlveda. No ano em que Luís Sepúlveda nos deixou, relembra-se o espetáculo "História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar", a partir da obra do autor, que o Teatro Art’Imagem estreou em 2008, numa exposição que apresenta os materiais cenográficos e as marionetas de Sandra Neves, relembrando o universo do espetáculo.

Tom & Jerry no grande ecrã

Cinema | Em exibição

Com as vozes de Sara Matos, Manuel Marques e Pedro Sousa, eis a narrativa que descreve a história dos piores amigos e melhores inimigos. Tom e Jerry, um rato e um gato, ressurge para fazer rir dos mais pequenos aos maiores amantes desta animação.

Jerry muda-se para o hotel mais rico de Nova Iorque, na véspera do casamento do século, forçando a desesperada organizadora de eventos a contratar Tom para se livrar do rato.

Monocromos de Vermelho no Berardo

Oficina | 1 jun.: 10.30h-12.30h, 14.30h-17.30h

O Museu Coleção Berardo vai comemorar o Dia Mundial da Criança, gratuitamente, a 1 de junho, das 10.30h-12.30h e das 14.30h-17.30h. As famílias são convidadas a participar na atividade contínua “Monocromos de vermelho” e a descobrir um pouco sobre a cor vermelha — o seu brilho e a sua vibração, e como as cores se influenciam entre si.

Um mergulho colorido no oceano mágico

Visita | a partir de 1 jun.

Fishanário é a nova experiência imersiva do Pavilhão do Conhecimento, que vai ser inaugurada no dia 1 de junho – Dia Mundial da Criança. Mergulhe até às profundezas do mar nesta experiência, à boleia dos cinco sentidos. Conheça os protagonistas do oceano, surpreenda-se com todas as cores e curiosidades e viva uma aventura inesquecível. O Oceano está aqui tão perto. Tudo a postos? Os visitantes só têm de escolher um animal marinho, pintá-lo, digitalizá-lo e procurá-lo no oceano.

Uma Aventura Gamer com “MACBAD”

Teatro | 1 jun.: 18.30h, 3, 5 jun.: 16.30h, 6 jun.: 11.30h, 16.30h

No LU.CA, no Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, às 18.30h, pode assistir ao terceiro projeto de uma série de espetáculos do Teatro Praga dedicada aos mais novos e inspirada pelas obras-primas do dramaturgo inglês William Shakespeare. Nesta história, o herói e vilão Macbeth chama-se MacBad – não fosse ele o verdadeiro bad guy! – e será ele que, mesmo tentando escapar às profecias das três bruxas, desempenhará o papel de as cumprir.

Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

Festival | até 6 jun.

O Teatro Extremo realiza a 26ª edição de “Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público”, a qual conta, como habitualmente, com uma programação para toda a família, contemplando a comemoração do Dia Mundial da Criança, 1 de junho, em equipamentos e espaços públicos do concelho de Almada, Loures, Moita, Montemor-o-Novo, Odivelas, Seixal e Sesimbra.

Um Monte de Coisas para Descobrir

Visita | 3.ª a dom.: 10h-17h

Divirta-se no Alentejo, em plena harmonia com a natureza! No Monte Selvagem, de 3ª a dom.: 10h-17h, há um monte de coisas para descobrir. 350 Animais de 70 espécies diferentes, são um bom argumento para levar as crianças a Lavre, Montemor-o-Novo. A apenas 50 minutos de Lisboa, este é um espaço com cerca de 20 hectares que combina na perfeição uma reserva animal, um projeto de educação ambiental e um parque de lazer!

Filminhos em ação!

Curtas-metragens | a partir de 1 jun.

Os Filminhos Infantis à solta pelo País voltam a marcar presença no videoclube da Zero em Comportamento, e em algumas salas, em Lisboa e em Tomar, com oito animações para toda a família.

Os filminhos deste mês começam com a animação do Maestro, que se prepara para o grande concerto. Despacha-te Maestro, o tempo está-se a esgotar! Segue-se um filminho de trazer a lágrima ao olho, após um pai dizer adeus à sua filha, entre muitas outras peripécias!

Sand City: esculturas de areia para ver no Alrgarve

Exposição ao ar livre | 10h-18h

A Sand City é o maior parque temático de escultura em areia do mundo! As suas esculturas em areia de grande porte, construídas por artistas internacionais, encantam os visitantes. No Dia da Criança, a Sand City a todos as crianças até aos 12 anos, inclusive, que vão acompanhadas por adultos. Aberto das 10h às 18h.