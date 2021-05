Jardim Zoológico em festa na semana do Dia da Criança

Nos dias 1 e 5 de junho, o Lidl convida-o a descobrir a morada mais selvagem de Lisboa num divertido peddy-paper pelas diferentes espécies do Zoo. Receba o seu passaporte logo após as bilheteiras e das 10h às 18h entre nesta viagem que termina na Quintinha do Lidl com uma oferta para todos os Exploradores da Natureza que conseguirem completar o jogo.

Também nesses dias, na rotunda da Quintinha do Lidl, o “limbo” e a “macaca” vão marcar presença. Visite o espaço dos jogos tradicionais e partilhe com os seus filhos memórias e experiências. Conheça ainda a exposição “Curiosidades sobre as crias” na avenida principal do Jardim Zoológico e descubra particularidades sobre os mais novos das mais diferentes espécies.

De forma a assinalar o Dia Mundial dos Oceanos, no dia 8 de junho calce os pés-de-pato e através de uma refrescante visita virtual no canal de Youtube do Jardim Zoológico, dê um mergulho nos rios, mares e oceanos do mundo e descubra pinguins, golfinhos e pelicanos.

E porque no Dia do Ambiente e Oceanos faz todo o sentido falar em separação de resíduos, conheça os “ecobags”, os famosos sacos para reciclagem da Sociedade Ponto Verde que estavam apenas disponíveis em ações de sensibilização e que agora conhecem o primeiro ponto de venda físico, a loja do Jardim Zoológico.

O valor resultante da venda das “ecobags”, reverte para o Fundo de Conservação do Zoo, através do qual, desde 2005, o Jardim Zoológico participa ativamente em Programas de conservação no habitat natural das espécies e colabora com outras instituições em diferentes projetos através de apoio financeiro de parcerias na área da investigação ou até da educação.

No mês das crianças, ambiente e oceanos, visite o Jardim Zoológico e contribua para este magnifico projeto de conservação das espécies em vias de extinção e dos seus habitats.