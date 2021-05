De Norte a Sul: 8 passeios de barco para toda a família

Entusiasme os mais novos e entre num destes passeios de barco, onde poderá observar golfinhos, baleias, descobrir os misteriosos caminhos do rio Tejo, passear à beira do Douro ou descobrir a magia do Alentejo no Lago Alqueva, em Portugal.

As sugestões são vastas, percorrem o nosso país e são um verdadeiro convite para pequenos e graúdos descobrirem os cantinhos de Portugal e a sua biodiversidade sobre as águas.

São momentos únicos e emocionantes, que devem ser registados com as melhores fotografias. Tome nota das propostas e faça já a sua marcação para um passeio, no tão esperado tempo de descanso.

Cruzeiros das Pontes no Douro

Porto | 2.ª a dom.: 11h-15h (inverno), 10h-18.30h (verão)

Navegue pelas margens do Porto e Vila Nova de Gaia num típico Barco Rabelo e descubra a beleza do Rio Douro. Com uma duração de 50 minutos, o Cruzeiro das Pontes tem como passagem Foz do Douro, Ponte da Arrábida, Ponte Luís I, Ponte D. Infante, Ponte D. Maria, Ponte São João e Ponte do Freixo.

A bordo de um moliceiro

Aveiro | 15 jul. a 31 ago.: 10h-21h, 1 set. a 14 jul.: 10h-18h

Conheça a cidade de Aveiro de uma perspetiva diferente: a bordo de um moliceiro, o barco típico da Ria de Aveiro. A Ecoria desenvolve passeios turísticos em embarcações típicas pelos canais urbanos da Ria de Aveiro, para que os visitantes possam descobrir a paisagem urbana e todas as tradições da cidade.

Pelo Rio-a-Dentro

Salvaterra de Magos | 2.ª a dom.: 10.30h-13h, 14.30h-17h, 17h-20h (verão)

O contacto com a Natureza é cada vez mais algo que se deve incentivar, sobretudo pela importância que tem no desenvolvimento saudável das crianças. Agende um passeio de barco. Com a ajuda da Rio-a-Dentro, vai poder navegar pelo maior dos nossos rios e ir descobrindo canais secundários, ilhas, praias, aldeias e vilas ribeirinhas é algo muito interessante para o crescimento das nossas crianças.

Navegar à boleia do "Boa Viagem"

Moita | até 1 nov.

Embarque nesta viagem e aprecie as caraterísticas únicas dos barcos típicos do Tejo. Até novembro, "O Boa Viagem" promete experiências memoráveis aos muitos visitantes que o procuram, quer individualmente, quer em grupo, em passeios de três horas ou de dia inteiro. Conte com as lições do mestre do varino.

Golfinhos no Sado

Setúbal | 2.ª a dom.: 9.30h-18h

Viaje a bordo do veleiro catamaran “O Esperança”, de 22,80 metros de comprimento, à descoberta da comunidade de Golfinhos do Sado, com vista para as magníficas paisagens do Estuário do Sado, costa de Tróia e Arrábida. A população residente de roazes do Sado é única em Portugal e rara no mundo. Ao longo de todo o ano, estes golfinhos podem ser observados no interior do estuário do Sado e na costa marinha adjacente, costa de Tróia e da Arrábida.

Velejar num barco-casa

Alentejo

Qual é a criança que não gostaria de ser capitão do seu próprio barco? Mais, durante três dias poder dormir nele, atracar em ilhéus desertos e passear por terras alentejanas. É essa a sugestão que deixamos para um fim de semana prolongado à espreita. Pegue nos mais novos e dirija-se à Amieira Marina, em Portel. Passe o dia a velejar num barco-casa e durma lá também. Com o Guadiana mesmo à porta prepare-se para vistas deslumbrantes e um programa diferente e muito especial.

Debaixo d’água sem se molhar

Funchal | 2.ª a dom.

O submarino Beluga é um trimarã com uma cabine semisubmersa com oito janelas para permitir a observação submarina. Há duas viagens diárias a partir da Marina do Funchal para o leste, em direção a Reserva Natural do Garajau, a única área de reserva marinha no lado sul da ilha.

Baleias nos Açores

São Miguel | 2.ª a dom.: 8.30h, 12.30h; mai. a set., 2.ª a dom.: 8.30h, 12.30h, 15.40h

Quem visita os Açores não pode perder a experiência de ver baleias e golfinhos em pleno oceano. Agende um passeio de barco e parta à descoberta! Numa viagem pelas águas de São Miguel, pode aprender mais sobre as baleias e sobre os golfinhos, bem como sobre a diversidade de vida marinha, como as tartarugas, peixes e aves.