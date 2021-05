De 21 de maio a 6 de junho, o Teatro Extremo realiza a 26ª edição de “Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público”, a qual conta, como habitualmente, com uma programação para toda a família, contemplando a comemoração do Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, em equipamentos e espaços públicos do concelho de Almada, Loures, Moita, Montemor-o-Novo, Odivelas, Seixal e Sesimbra.

Está prometida uma programação diversificada, com espetáculos de teatro, música, dança, circo, palhaços, ópera, marionetas, sombras digitais, jogos interativos, cinema de animação e ilustração ao vivo, num total de 53 atividades, 16 espetáculos de 16 companhias oriundas de Portugal, Espanha, Itália e Bélgica.

De destacar os dois espetáculos recentemente premiados “A Fábula do Esquilo” da Companyia de Comediants La Baldufa (Espanha) com o prémio nacional de artes cénicas para a infância e juventude (2020), que será apresentado já no dia 23 de maio às 11h e 16h no Teatro Municipal Joaquim Benite e “As viagens de Bowa” da companhia La Gata Japonesa (Espanha) Prémio Território Violeta, Circada 2020, Prémio Kandeng Arts, Circada 2020, Prémio Cucha de Outoño, Circada 2020, Prémio do Público, Festival Mujeres Com Narices 2021, que poderá ser visto no dia 28 de maio em Almada e 29 de maio em Sesimbra.

créditos: Filipa Brito

Nesta 26ª edição, a organização do festival estabeleceu com a CMA uma parceria para a comemoração do Dia Internacional dos Museus, contribuindo para a sua programação cultural durante o primeiro fim de semana do festival, levando as artes cénicas ao património museológico da cidade.

Fazem parte desta programação conjunta os dois espetáculos de abertura desta 26ª edição de Sementes no Museu de Almada – Casa da Cidade e o espetáculo programado para a Fonte da Pipa, Olho de Boi, em Cacilhas, junto ao Museu Naval, no dia 23 de maio.

créditos: Point and Shoot

Até 6 de junho espetáculos de teatro, dança, música, circo, marionetas, artes de rua e artes plásticas. Consulte a programação aqui.