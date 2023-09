O espetáculo “Magical Garden” recorre a sofisticadas tecnologias imersivas e interativas para criar uma aventura que evoca o ambiente de festa que caracterizava a utilização dos jardins do Palácio Nacional de Queluz, inicialmente residência de verão da família real e, mais tarde, residência permanente da rainha D. Maria I, num verdadeiro encontro entre passado e futuro.

Inspirado num conto da obra As Mil e Uma Noites, leitura frequente desde a tradução do árabe para o francês no início do século XVIII, o espetáculo convida à fruição da envolvente natural de um dos últimos grandes edifícios em estilo rococó erguidos na Europa, num percurso noturno mágico ao longo de cerca de um quilómetro pelas aventuras de Aladdin, pautado por esculturas luminosas, hologramas, experiências de realidade aumentada, instalações interativas, projeção de video mapping e um leque de água de cerca de dez metros.

O espetáculo está disponível de quarta-feira a domingo, com uma sessão adicional às 21h00. Os bilhetes custam entre 8 e 14 euros com entrada gratuita para crianças até aos três anos, e podem ser adquiridos aqui.

A iniciativa é desenvolvida pelo ateliê OCUBO em parceria com a Parques de Sintra, com apoio da Câmara Municipal de Sintra.