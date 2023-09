Loures acolhe de 8 a 10 de setembro Pantomima, Festival Internacional de Circo

De sexta-feira até domingo, Loures será invadida pela arte centenária do circo. Pantomima, o Festival Internacional de Circo, estará pela primeira vez no Parque Adão Barata (Parque da Cidade), para apresentar ao público espetáculos de artistas nacionais e internacionais.

O festival, organizado pela Companhia de Teatro-Circo Gato Ruim, com o apoio da Câmara Municipal de Loures, conta a participação de grupos e artistas nacionais e internacionais, nomeadamente de portugueses, espanhóis, franceses e italianos.

créditos: Pantomina

Ao longo dos três dias (8 a 10 de setembro), o Parque Adão Barata vai encher-se de espetáculos e atuações, e um dos momentos mais aguardados será o workshop de artes circenses, lecionado pela Gato Ruim, no dia 9 de setembro, às 11h00, aberto a todas as idades.

O recinto do festival contará com uma zona de alimentação com foodtrucks para todos os gostos, que promete surpreender o público com diversas atuações de rua.

Pantomima começa dia 8 de setembro (sexta-feira), às 16h00, e no fim de semana, as portas irão abrir às 11h00. O encerramento do festival está marcado para as 19h00, do dia 10 de setembro, no Parque Adão Barata (Parque da Cidade), em Loures, e a entrada é gratuita.