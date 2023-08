A maior conferência dedicada à felicidade corporativa na Europa, apresenta a sua segunda edição na Alfândega do Porto, a 14 de setembro de 2023. O evento é de acesso gratuito, mediante inscrição no site, e ambiciona reunir 6.000 participantes, entre empresas, profissionais, estudantes, turistas ou qualquer pessoa com interesse no tema.

De acordo com um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a depressão e o burnout serão a segunda causa principal de incapacidade em todo o mundo até 2030, sendo apenas superados pelas doenças cardiovasculares. Adicionalmente, um relatório da Harvard Business Review revelou que uma epidemia de burnout custa à economia mundial cerca de 322 mil milhões de dólares (cerca de 286 mil milhões de euros) por ano em perda de produtividade. Portugal foi identificado como o país europeu com maior risco de burnout relacionado com a atividade profissional.

“É neste contexto que o Happiness Camp emerge, disponibilizando uma plataforma única onde as empresas podem aprender competências e técnicas para a sustentabilidade humana. Este objetivo será materializado pela conferência no Porto, a qual tem como principal objetivo a partilha de conhecimentos, sensibilização e criação de uma comunidade de apoio, onde os participantes possam trocar as melhores práticas sobre a felicidade”, informa a organização.

“O nosso maior objetivo é que a felicidade seja acessível a todos, razão pela qual o Happiness Camp é 100% gratuito. Esperamos mais de 6.000 participantes de mais de 12 nacionalidades diferentes, e contamos com o apoio de mais de 50 parceiros, incluindo líderes do setor como a Farfetch, Vestas, EY e Great Place to Work,” explica António Pedro Pinto, cofundador e CEO do Happiness Camp, “Para além de participar no evento, queremos dar a conhecer o Porto como a cidade mais feliz da Europa para trabalhar e viver. Por isso, estamos a desenvolver várias parcerias com as câmaras municipais do Porto e Matosinhos, unidades hoteleiras e restaurantes, para tornar a cidade e toda a região uma referência".

O Happiness Camp contará com a presença de 20 speakers nacionais e internacionais, que estarão divididos entre dois palcos principais: o The Happy Stage e o The Joyful Stage. O primeiro explorará a felicidade sob uma perspetiva holística, abrangendo a liderança, a cultura organizacional e a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI). Já o segundo focar-se-á em temas de nicho, como a ergonomia no escritório, a atividade física como catalisador de bem-estar e o papel da arte e da cultura na promoção da felicidade pessoal. De entre os convidados, o destaque vai para Jessica White, Head of Social Impact, EMEA & LatAm, no LinkedIn, Danny Robinson, Chief Creative Director na The Martin Agency, Neil Morrison, Chief People Officer na Staffbase, Walter Susini, Senior Vice President Marketing Europe na The Coca-Cola Company, Sunaina Kohli, Global Diversity, Equity & Inclusion Leader na Asos, entre outros.

A conferência também terá uma componente mais lúdica, com zonas dedicadas à arte e cultura, e um encerramento dedicado à diversão (fun). O Happiness Camp será o palco de apresentação do Dopamine Hub, um conceito inédito em Portugal, inspirado em capitais mundiais, como Londres ou Nova Iorque. O mesmo será materializado através de um percurso sensorial de intervenções artísticas e terá como objetivo estimular a produção de dopamina nos participantes. Por sua vez, o encerramento da conferência será celebrado no Cais da Alfândega com vistas deslumbrantes sobre a paisagem do Douro. Este momento será dedicado a criar um ambiente mais descontraído de networking, com objetivo de fomentar sinergias.

No final da conferência, os participantes terão ainda acesso a um certificado acreditado pela Happiness Business School. A iniciativa é promovido pelo Lionesa Business Hub.