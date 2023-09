Cor, luz e música são os ingredientes do novo espetáculo multissensorial e interativo que acaba de chegar ao Freeport Lisboa Fashion Outlet.

O ponto de partida para a criação desta instalação artística, que ficou a cargo do atelier OCUBO, foram os quatro elementos da natureza que resultou em algo único: uma escultura composta por diferentes barras LED coloridas, que se encontram espalhadas pelos vários lagos deste espaço comercial, e que ganham vida com uma banda sonora à altura.

“A luz é um símbolo da vida e da criação e por isso um meio artístico perfeito para ilustrar de forma dinâmica e interativa essa vida e todas as forças que a geram. O ar transporta as sementes, o gás carbónico, o oxigénio e as nuvens que trazem a água da chuva que cai sobre a terra repleta de sementes e, por fim, o fogo do sol fornece luz às plantas que fazem a fotossíntese e crescem na terra. Destas plantas, novas sementes serão cuidadas pelos quatro elementos e nova vida irá nascer”, refere Nuno Maya, Diretor Artístico d’OCUBO, em comunicado sobre este projeto que pretende convidar os visitantes a um momento de reflexão.

Com diferentes espetáculos diários e totalmente gratuitos, os visitantes vão poder interagir e comandar os efeitos de luz após cada uma das sessões noturnas. “Com esta nova colaboração com OCUBO, queremos desafiar os nossos visitantes a uma experiência diferente e interativa, que enriqueça a sua visita e que faça dela muito mais do que uma ida às compras”, adianta Catarina Tomaz, Marketing Director dos centros Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlet.

O espetáculo audiovisual pode ser visitado até 19 de novembro em três sessões distintas: 20h30, 21h15 e 21h50.