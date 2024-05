A La Redoute acaba de anunciar a sua nova assinatura: "Viver o belo" que vem alargar a dimensão da missão da empresa que consiste em "embelezar a vida das famílias".

Defendendo que é o detalhe que nos faz sentir bem e, deste modo, um candeeiro ou um sofá podem fazer a diferença e ajudar a criar um ambiente propício ao bem-estar de uma família, a marca arranca, esta terça-feira, com uma campanha.

Desenvolvida pela agência de publicidade e comunicação francesa Marcel, a nova campanha da La Redoute destaca a beleza acessível através de oito produtos estrela.

"'Viver o belo' é o mote que lançamos para reafirmar a nossa forma de estar e ambição: tornar a La Redoute um dos líderes europeus em moda de casa", explica, em comunicado, a diretora de marketing Patrícia Lima. "Com um equilíbrio justo entre estilo, qualidade e preço, apresentamos uma moda de casa inspiradora e única, com destaque para a nossa marca própria La Redoute Intérieurs, com criações desenvolvidas pela nossa equipa de designers francesas, em Roubaix.", finaliza.

Do cadeirão ao candeeiro, oito produtos com uma história

Mesa Douve: uma criação do designer Adriel Edel em carvalho maciço e madeira certificada, a mesa Douve é uma reinvenção da mesa de abadia, com linhas contemporâneas e os pés em arco invertido.

Sofá Vino: uma peça do designer Simon Dutrieux que se inspirou na arte de viver do estilo escandinavo. Um sofá com uma linha elegante, pés em carvalho e tecido texturizado que não deixa de lado o conforto.

Cadeirão Buisseau: uma viagem no tempo até aos anos 50, onde o veludo se funde com o carvalho maciço e a delicadeza da palhinha para criar este cadeirão, com a assinatura do designer Adrien Edel.

Candeeiro Kinoko: As formas e cores dos anos 70 foram a inspiração para este candeeiro de mesa que, com a sua luz suave, cria a atomosfera perfeita para momentos de relaxamento. Criado pela designer Aurore Delest.

Roupa de cama Kumco: O conforto e a leveza do algodão que nasceu da vontade de oferecer uma alternativa à gaze de algodão a um preço acessível. Por um lado, o toque único e muito macio da gaze de algodão, por outro, o conforto incomparável do algodão lavado.

Cadeirão Olena: Estilo e conforto? Sim, é possível nesta reinterpretação dos assentos dos anos 70. Pelas mãos do designer Adrien Edel nasceu um cadeirão de estilo vintage e confortável, feito com tecido de malha estilo borboto.

Candeeiro Loulou: Um candeeiro ou uma escultura. Loulou é uma reinterpretação do candeeiro em forma de cogumelo e que não passará despercebido, mesmo que desligado. Criado pelo designer Simon Dutrieux.

Aparador Lodge: a designer Aurore Delest inspirou-se nas influências étnicas e juntou-as ao espírito vintage para criar este aparador gráficoe contemporâneo, com madeira estriada.