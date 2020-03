Para além de ser uma atividade relaxante, tem ainda a vantagem de ajudar a passar o tempo. Jardinar em casa em período de isolamento não só é possível como recomendável e a diretora da revista Jardins tem estado a mostrar como. Teresa Chambel, arquiteta paisagista de formação e autora de dois livros de jardinagem publicados pela editora A Esfera dos Livros, apresenta diariamente um novo vídeo que ensina a tirar partido da atual reclusão social para ter mais plantas.

No site oficial da revista e no canal de YouTube da publicação, já estão disponíveis as primeiras seis gravações que mostram formas de rentabilizar varandas e terraços pequenos, as sementeiras a privilegiar nesta época, as ações a empreender para combater as pragas das plantas e ainda os procedimentos a implementar para construir um berçário de suculentas. "Todos os dias há vídeos com sugestões e dicas sobre jardinagem em casa", promete a especialista.