A primavera é por excelência a estação das flores, das cores e dos aromas nos jardins e também aquela época em que nos começa a apetecer ir para o jardim, começamos a ver as flores nas revistas, nos jardins e nos viveiros e dá-nos uma vontade enorme de ter um jardim lindo. As temperaturas sobem, os dias são maiores e os fins de tarde encantadores, enchemo-nos de vontade de plantar, cortar, mudar e de ir para os viveiros comprar plantas.

Esta é a altura ideal para fazer um make over ao seu jardim. Se as plantações do ano passado não resultaram muito bem, inove e não tenha medo de optar por novas plantas desde que adaptadas às condições de solo e luz que tem disponíveis. Muitas vezes a introdução de novas manchas de cor ritmadamente mudam toda a imagem do jardim . Na sua varanda ou terraço mude as plantas de sítio, troque os vasos, arranje suportes e crie desníveis.

Se for caso disso, ponha também alguns vasos de cabeça para baixo. Coloque algumas floreiras na parede e cestos suspensos, onde coloca flores de época o espaço vai ganhar outra vida. Se não tem espaço para novas plantações, introduza vasos com Se não tem espalo para novas plantações, introduza vasos com flores de época ou vivazes com flor, ou mesmo cestos suspensos nas árvores bolbosas. Ponha meia dúzia deles e vai ver como o seu jardim ganha uma nova vida. São muitas as plantas que estão em flor na primavera, os amarelos, os laranjas, os encarnados, mas também os rosas e os violetas invadem os jardins.

Nesta fase, além das cores, sobressaem ainda os aromas e os sabores. Se há plantas muito envelhecidas ou em mau estado fitossanitário arranque-as e substitua-as por outras que de uma forma simples alterem o layout do seu jardim. São muitas as opções eu gosto de plantar por manchas ou módulos que vou repetindo. Pode optar por arbustos floridos, trepadeiras, herbáceas vivazes ou anuais depende do seu gosto, do seu espaço e do seu orçamento.

Antes de avançar para as plantações e, depois de um inverno mais ou menos rigoroso, tem de preparar o seu solo para receber as novas plantações de primavera, cavar e mobilizar o solo para receber as novas plantações. Nesta fase, as adubações são indispensáveis. Esta é a altura para as fazer em quase todas as plantas para garantir uma floração exuberante. Outra das tarefas a empreender neste período prende-se com as bordaduras floridas de plantas anuais.