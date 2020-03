Agora que, nesta fase de transição do inverno para a primavera, as plantas parecem recuperar a vida em algumas zonas, deve tirá-las do repouso dos seus alojamentos invernais e mudá-las para locais onde apanhem mais ar, mais luz e também mais calor, como convém. Variedades botânicas como os gerânios, as fucsias e as rosas silvestres podem, com os devidos cuidados, voltar a ocupar o seu lugar no exterior. Deve, contudo, fazê-lo seguindo precauções.

1. Pode primeiramente as plantas, cortando um terço do comprimento dos ramos. Volte, depois, a encher os vasos com terra fresca. Se necessário, mude as suas plantas para um vaso maior.

2. Leve os vasos para o terraço, aumentando todos os dias, de forma progressiva, o grau de exposição. Coloque as plantas em local protegido e ao Sol. De noite, guarde-as até passar o período das geadas.

3. Não deixe de regar sempre que o substrato seca, pelo que deve vigiar a terra das suas flores com regularidade. Se cair gelo, proteja as plantas com película de plástico ou com lona.