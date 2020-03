É tempo de preparar o jardim para receber a primavera

Cuidar de um jardim é uma tarefa que deve ser realizada durante todo o ano. O período de transição entre o fim do inverno e o início da primavera é a altura ideal para deitar mãos à obra e começar a preparar o jardim para a chegada de dias mais quentes. Caso não tenha disponibilidade para cuidar do seu jardim, pode sempre recorrer a ajuda profissional para assegurar o serviço de manutenção do seu espaço.

É tempo de continuar a proteger as plantas

Sendo o inverno a estação mais fria do ano, é essencial proteger as plantas e arbustos das temperaturas rigorosas, da chuva, do vento e da geada, que muitas vezes se prolongam pela primavera. No entanto, fique atento e garanta que as plantas cobertas não são atacadas pelas doenças e pragas que nesta estação aproveitam a humidade para proliferar.

É tempo de podar com contenção

Não faça podas drásticas nesta fase. Evite podar as espécies que florescem no inverno para não atrapalhar a vinda de folhas novas aquando da chegada da primavera. Se tem árvores de fruto, a poda de inverno é particularmente importante para uma boa colheita e deve ser realizada em fevereiro/março, pois estimula o crescimento e determina a forma que a árvore terá no futuro.

É tempo de replantar

Esta é a altura ideal para replantar o seu jardim. Comece por observar o estado do solo e, caso existam, remova os cepos e crie novos espaços e canteiros para plantar. Limpe a área e retire as folhas secas e galhos que possam impedir as plantas de aproveitar ao máximo as horas de sol.