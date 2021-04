Calce os sapatos mais confortáveis, não se esqueça da água e de um snack saudável para ajudar a dar energia. Quando chegar ao cume de cada um destes cinco miradouros, não faça mais nada do que parar, contemplar e aproveitar as melhores paisagens que estão diante dos seus olhos.

Miradouro das Roucas | Terras de Bouro, Braga

A quase 800 metros de altitude, o miradouro das Rocas está sobre a serra do Gerês e o vale do rio Arado, proporcionando aos visitantes uma fantástica panorâmica. Em evidência fica o rio e a ponte do Arado, construída em pedra, o manto verde da floresta de camacipares e um estendo caminho de pinheiros.

Miradouro Olhos do Tua | Carrazeda de Ansiães, Bragança

Indicado para crianças, o Miradouro Olhos do Tua está localizado no limite nordeste da aldeia de Castanheiro do Norte, com uma excelente vista panorâmica sobre um amplo troço do vale do rio Tua. A estrutura do miradouro, projeto do escultor Paulo Moura, foi construída em aço corten e representa a quilha de um barco numa alusão à recente navegabilidade deste curso fluvial.

Humar Santos

Miradouro de S. Pedro Velho | Aveiro

A paisagem que a vista alcança a partir de São Pedro Velho é imponente. Um olhar sobre o Norte permite observar o majestoso vale de Arouca, as elevações do Gamarão, o vale do Paiva, a serra de Montemuro, o vale do Douro e as demais serranias a norte deste rio, como as de Valongo e as minhotas até ao Gerês. Rodando o olhar, na direção Sul, o vale do Vouga, a serra do Caramulo, o vale do Mondego e a serra da Estrela. E quando parece que a vista já alcançou tudo, há ainda na direção ocidental uma franja de mar. Imperdível.

Humar Santos

Miradouro do Cabo da Roca | Sintra

Conhecido como o ponto mais ocidental da Europa continental, o Cabo da Roca é um dos miradouros mais graciosos de Portugal, localizado no extremo da serra de Sintra. Um espaço amplo, com placidez, que se debruça sobre o mar, em falésias de 140 metros de altura. Segundo o poeta Luís de Camões, este é o local “onde a terra se acaba e o mar começa”.

Varanda do Alentejo | Marvão

A uma altitude de 862 metros, o Miradouro de Marvão, conhecido como a varanda do Alentejo, proporciona a todos os que o visitam uma vista imponente sobre o Parque Natural da Serra de são Mamede e a Barragem da Apartadura. Dá a descobrir as fantásticas paisagens típicas do nosso Alentejo, com serras e montes.

