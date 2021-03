Esta linha férrea funcionou durante 98 anos, mas desde 1985 que aqui não passam comboios e, por isso, tornou-se na desculpa perfeita para explorar a Natureza junto à fronteira. Como qualquer trajeto de sonho para os exploradores, não tardou a ter curiosos a passear pelas suas linhas.

Assim, surgiu a Rota dos Túneis, que também podia ser a Rota das Pontes, uma vez que conta com 20 túneis e 10 pontes. Ao todo, o percurso tem 17 km, alguns dos quais ficam lado a lado com o Rio Douro.

Como qualquer visita, esta rota também tem os seus pontos altos, como é o caso do primeiro túnel, saindo da estação de La Fregeneda, que possui 1.5 km de extensão, sendo assim o maior de todos. Também a ponte Morgado é uma das estrelas da visita, com cerca de 21 metros de extensão e mais de 20 metros de altura.

O percurso pode começar tanto em Portugal, na Estação de Barca D’Alva, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, como em Espanha, na Estação de La Fregeneda. Se for de carro, o mais indicado é deixá-lo na vila de chegada (se partir de La Fregeneda, deixe o carro em Barca D’Alva) e conseguir boleia ou pagar uma viagem de táxi até ao ponto de partida.

Apesar de ser uma linha abandonada, em 2018, parte foi reparada e preparada, especialmente as pontes que se tornaram mais seguras. Atenção, as mais altas continuam a proporcionar emoções fortes para quem tem medo de alturas.

Antes de partir nesta aventura, o melhor é preparar bem a mochila com água e alguns utensílios, que podem dar jeito em caso de trauma físico, uma vez que fazer chegar lá ajuda não é tarefa fácil, pelo menos por via terrestre.

Além disso, a água é um elemento essencial, especialmente se for numa altura mais quente. O caminho é sempre pelo meio da Natureza e ainda são 17 km. A duração vai depender do número de paragens e do ritmo que aplica na caminhada, mas conte com 4 a 5 horas no mínimo.