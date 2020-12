Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Contos solidários para ver e ouvir sem sair de casa

Hora do Conto | online | 12, 13, 19, 20 dez.: 16h | M/0

Arranca este sábado a maratona de contos solidários pela voz de Ricardo Pereira. A ele, entre este e o próximo fim de semana, vão juntar-se Carla Maciel, José Fidalgo e Luísa Sobral. Francisco Garcia será o anfitrião desta iniciativa que acontece via Zoom e Facebook da Mimosa, às 16h.

Coliseu do Porto Ageas apresenta Circo de Natal

Porto | espetáculo | 11 dez. a 3 jan. | M/0

Na pista que todos os natais se ergue no centro da sala do Coliseu Porto Ageas o público vai poder ver cerca de duas dezenas de performers, com números em estreia absoluta de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, clown, mastro chinês, forças opostas, parkour e malabarismo.

Fábrica de presentes do Pai Natal mudou-se para o UBBO

Amadora | atividades lúdicas | M/0

Entre uma e outra compra, visite a Fábrica dos Brinquedos, um local mágico que se situa no piso 1do UBBO e que recria o espaço de trabalho dos duendes, onde milhares de presentes são produzidos todos os anos. Aqui, as famílias vão poder criar postais de natal digitais com imagens divertidas a fim de poderem enviar a todos os familiares e amigos sob o mote #ShareSomeLove. Não deixe de ver também a árvore de Natal gigante de 14 metros de altura.

“Que grande estrondo!” em cena

Lisboa | teatro | 12, 13, 19, 20 dez.: 11.30h | M/6

Numa manhã de um dia igual a tantos outros, o Pato Elias e o Dinossauro Rex correm pela rua por razões diferentes: o Pato está atrasado e o Dinossauro persegue um coelho para o assustar. Como é o mundo a partir do lugar do outro? Descubra neste novo espetáculo do LU.CA.

Elvas: de visita à Fortaleza

Elvas | visita | 3ª a dom.: 10h-17h | M/0

Se há uma fortaleza realmente impressionante, tanto pelo seu tamanho como pela sua arquitetura, a Fortaleza de Elvas ou também conhecida como Forte de Nossa Senhora da Graça, com certeza é uma. Dê por lá uma volta em família.

