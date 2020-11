Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Desafios do museu seguem até casa

Cascais | Desafio | Até 8 nov.

O Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus lançou mais um conjunto de kits de exploração, desta vez na Casa das Histórias Paula Rego com a rubrica “Desafios do Museu até Casa”. Em família ou individualmente o convite consiste em visitar o museu, onde irá receber um desafio-surpresa. O kit pode ser adquirido por apenas um euro.

“PAULA REGO: desenhar, encenar, pintar.” Casa das Histórias Paula Rego, Cascais 11.12.2019 © Luisa Ferreira créditos: © Luisa Ferreira 2019

O Voo de Ícaro: teatro no museu

Lisboa | Teatro | 7 e 8 nov.: 15h

No labirinto mais labiríntico de todos os tempos, Ícaro e Ariadne encontram-se. Juntos, partilham o mesmo desejo: o de um dia sair desta ilha para irem à descoberta do Mundo. Um espetáculo de teatro para ver no Museu da Marioneta.

Contos com fraldas na biblioteca

Estarreja | Hora do Conto | 7 nov.: 10.30h

A partilha de emoções, através da leitura de sons e de ritmos inseridos nas histórias contadas, são reconfortantes para os bebés. A aquisição de capacidades linguísticas é possível através dos livros e das ilustrações. Esta sessão permite que os bebés entrem num novo mundo de experiências com o verbo "brincar" como ator principal.

Natal com ciência

Coimbra | Atividades Lúdicas | sáb.: 10h-13h, 14h-17h, dom.: 14h-17h

Oficinas para famílias é uma nova atividade que o Exploratório de Coimbra propõe até final de dezembro, aos sábados e domingos. Através de atividades científicas, as famílias podem estar em conjunto, realizando os seus próprios ornamentos, postais e prendas de Natal.

Pinóquio nas salas de cinema portuguesas

Todo o País | Em exibição nas salas de cinema

Nesta nova versão do clássico icónico, Matteo Garrone regressa às raízes da história de Pinóquio. Com este filme inovador de ação real, rodado em locais italianos deslumbrantes, Garrone cria um mundo de fantasia rico em mistério e maravilhas, cheio de momentos belos, divertidos e comoventes. Estreou esta semana!