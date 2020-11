Inaugurado em 2010, o Museu da Farmácia Porto resulta da vontade de abrir um novo espaço com objetos de raro valor histórico, artístico, antropológico e científico das farmácias.

"Foi uma forma de levarmos o espírito da História Universal a outro ponto do país, a cidade do Porto", explica em comunicado o diretor do Museu da Farmácia, João Neto.

O Museu da Farmácia é um espaço único que abrange um conjunto de temas relacionados com história, saúde e investigação. Do acervo do polo do Porto fazem parte peças com milhares de anos, que representam a história da Saúde.

João Neto destaca, por exemplo, um ritão (recipiente no qual fluidos eram bebidos) persa, do tempo de Alexandre Magno, «uma peça única e maravilhosa do ponto de vista da Saúde das pessoas», e a Farmácia Islâmica, «um resgate que Portugal fez para o mundo, num período em que a Síria estava quase a entrar em guerra e este património corria o risco de desaparecer».

Ao longo desta década, o Museu promoveu encontros em parceria com instituições portuenses. Foi o caso da exposição em homenagem ao professor Aníbal Cunha, em colaboração com a Reitoria da Universidade do Porto e a Faculdade de Farmácia do Porto, mas também da exposição Museu Global 20+1 e da exposição em homenagem à professora Odette Ferreira.

Desde o início de novembro que o Museu da Farmácia está ainda mais perto, com o novo serviço de visitas guiadas virtuais, que proporcionam uma experiência interativa.

Visitas temáticas

As visitas temáticas estão sujeitas a inscrição e limitadas ao número de vagas disponíveis. Pode inscrever-se através do email: museudafarmacia@anf.pt

11 de Novembro

12h | O Mundo do Cinema no Museu da Farmácia

15h | Agatha Christie no Museu da Farmácia

17h | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

12 de Novembro

10h | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

11h | Arte e Saúde no Museu da Farmácia

17h | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

13 de Novembro

11h | Religião e Espiritualidade no Museu da Farmácia

15h | Arte e Saúde no Museu da Farmácia

17h | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

14 de Novembro

16h | Uma Aventura no Museu da Farmácia (Visita Infantil)