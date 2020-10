Consciente da importância deste monumento de grande significado espiritual e cultural, a Fundação Eugénio de Almeida permite ao público a realização de visitas livres e visitas guiadas em horário fixo, gratuitas, e ainda a possibilidade de se acolherem grupos organizados para visita guiada, mediante marcação prévia, em condições sob consulta.

Existem várias modalidades de visita. A visita aberta permite entrada gratuita e sem inscrição prévia, às quintas-feiras, das 10h às 13h, e aos sábados das 14h às 17h.

A visita com dia e hora marcada é de participação gratuita, mediante inscrição prévia através do preenchimento e submissão de formulário. A visita é limitada a 5 participantes.

Com preço sob consulta, a visita conduzida com marcação prévia acontece de terça-feira a domingo, mediante marcação prévia com o mínimo de 48h de antecedência. A visita é limitada a grupos até 10 participantes. Marcações através do email mosteiro.cartuxa@fea.pt ou do telefone 266 748 300.

Para mais informações sobre este programa de visitas ou sobre o Mosteiro da Cartuxa pode ser consultado o site da Fundação Eugénio de Almeida. O programa de visitas poderá, em qualquer momento, sofrer alterações decorrentes da pandemia provocada pela Covid-19.

Agende aqui a sua visita.