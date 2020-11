9 sugestões de filmes e mais filminhos para celebrar o Dia Mundial do Cinema

Damos ao cinema o título de Sétima Arte, numa designação atribuída pelo italiano Ricciotto Canudo na obra Manifesto das Sete Artes, em 1912. Vamos celebrar a data?

13ª Festa do Cinema Italiano pelo País

Todo o País | Festival de Cinema | 4 a 29 nov.

A 13.ª Festa do Cinema Italiano realiza-se em mais de 15 salas de cinema portuguesas, exibindo um conjunto de filmes italianos, aclamados pela crítica internacional, como por exemplo, o tão esperado filme "Pinocchio (Pinóquio)", de Matteo Garrone, que tem lugar no dia 4 de novembro, em Lisboa, no Cinema São Jorge. O festival chega a mais de 10 cidades portuguesas.

Sábados em Família na Cinemateca Júnior

Lisboa | Sessão de Cinema e Oficina | 7, 14, 21, 28 nov.

Em novembro, os sábados na Cinemateca Júnior continuam a ser animados e com sessões de cinema que levam a cultura e desvendam alguns segredos do antigamente aos mais pequenos. Todos os sábados, as telas de cinema da Cinemateca Júnior recebem e levam até si filmes de grande notoriedade e sucesso como: “Onde Fica a Casa do Meu Amigo?”, “O Meu Tio”, “O Caloiro” e “O Caminho do Oeste”.

Filminhos Infantis à Solta pelo País

Todo o País | Sessão de Cinema

Os Filminhos Infantis à Solta pelo País são um clássico da Zero em Comportamento, numa oferta lúdico-pedagógica para as crianças. Em sala ou online, representam uma verdadeira animação. Espreite o videoclube desta associação cultural com oferta tanto de curtas como de longas-metragens que vão agradar a toda a família. Aproveite o desconto Estrelas & Ouriços.

Festival Porto Post Doc regressa à Invicta

Porto | Festival de Cinema | 21, 28 nov.: 11h

O Porto/Post/Doc vai voltar às salas do Porto entre os dias 20 e 29 de novembro, numa edição que terá como tema central "A Cidade do Depois". Entre a cidade e o mundo, a ficção e o documentário, este evento apresenta as já habituais competições, que visam revelar as pérolas mais ocultas do cinema contemporâneo. Para os mais novos há muito cinema aos sábados.

Olhares do Mediterrâneo com sessões para famílias

Lisboa | Festival de Cinema | 28 nov.: 15h

A 7.ª edição de Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival regressa ao Cinema São Jorge, em Lisboa, entre 23 e 29 de novembro, com dezenas de filmes que demonstram a vitalidade atual da mulher na criação cinematográfica. O sábado é dedicado aos mais pequenos e às famílias.

Pinóquio estreia nas salas de cinema portuguesas

Todo o País | Estreia 5 nov.

Nesta nova versão do clássico icónico, Matteo Garrone regressa às raízes da história de Pinóquio. Com este filme inovador de ação real, rodado em locais italianos deslumbrantes, Garrone cria um mundo de fantasia rico em mistério e maravilhas, cheio de momentos belos, divertidos e comoventes.

créditos: REGINE DE LAZZARIS AKA GRETA

O Mundo Secreto dos Dragões está a chegar

Todo o País | Estreia 12 nov.

Drago, um jovem dragão prateado, está cansado de viver escondido e quer mostrar à geração mais velha que é um verdadeiro dragão. Agora que os humanos estão a ameaçar destruir o último refúgio da sua espécie, Drago parte secretamente numa aventura, com a sua fiel amiga Sorrel, em busca da Orla do Céu.

Listen: Filme de Ana Rocha altamente premiado

Todo o País | Em Exibição | Salas de Cinema

"Listen" é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos. Numa narrativa cinematográfica de Ana Rocha Sousa, o filme foi considerado o mais visto no fim de semana de estreia, com cerca de 9.500 espetadores.

Trolls em tour mundial!

Todo o País | Em exibição

A sequela da animação de 2016 traz de volta os super otimistas Trolls, mas desta vez o mundo deles está prestes a tornar-se bastante maior e barulhento. Nesta nova aventura Poppy e Branch descobrem que pertencem a uma das seis tribos de Trolls espalhadas pelas seis diferentes terras e dedicadas a seis diferentes géneros musicais: funk, country, techno, música clássica, pop e rock. Entre nesta aventura!