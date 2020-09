Se não quiser ir lá fora fazer um escape room, o escape room vem até si. Estes jogos desenrolam-se dentro de uma sala, onde, para escapar, os jogadores têm de descobrir pistas, resolver enigmas ou encontrar objetos até conseguirem a chave que abre a porta para finalmente poderem sair.

Junte a família e aventurem-se numa emocionante missão!

Hogwarts Digital Scape Room

Aí em casa são fãs do Harry Potter? Então não podem perder este magnifico jogo! Trata-se de uma sala de fuga virtual inspirada no universo do feiticeiro e dos seus amigos. A aventura começa no primeiro ano da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts, depois da cerimónia com o Chapéu Seleccionador. Quando os alunos vão para as respetivas salas comuns, algo acontece. A escuridão reina, as portas trancam-se e ninguém tem varinhas. Para escapar, é preciso resolver uns misteriosos enigmas…

Clique aqui para jogar.

Apocalipsis Higiénico

No ano 2043, depois de uma crise mundial em 2020, a bolsa colapsou e a moeda como a conhecemos hoje em dia desvalorizou. A nova moeda passou a ser o papel higiénico, objeto de higiene que só as pessoas mais poderosas da terra possuiam. Quando faleceu, o príncipe africano Jones Dimka deixou aos seus herdeiros uma fortuna incalculável: uma palete de papel higiénico. Vocês ouviram a notícia e decidiram fazer-se passar por um dos seus descendentes. Será que vão conseguir?

Para jogar só precisam de um computador, boa ligação à internet, papel e caneta.

Clique aqui para jogar.

Enigmas da Timeless Lisbon

A empresa especializada em escape rooms ao ar livre em Lisboa esteve temporariamente encerrada. No entanto, foi lançando novos desafios e jogos muito parecidos aos escape games tradicionais, mas sem sair de casa. Não vão faltar aventuras e bons momentos em família com estas experiências inesquecíveis.

Clique aqui para jogar.