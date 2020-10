Liga dos animais fantásticos

Todo o País | Nos cinemas

Roger é o ‘Robin Hood’ da ultramoderna Robôtrópolis. O último cão vadio da cidade, que rouba comida aos ricos e distribui o saque pelos animais menos privilegiados. Mas há coisas na vida que dispensa: animais domésticos e, especialmente, gatos. Para ver nos cinemas!

5 Skateparks para famílias radicais

Porto e Norte | Passeio

Primeiro, é preciso conseguir o equilíbrio em cima da prancha e, depois, escolher o parque mais próximo ou mais atrativo para praticar as melhores manobras em cima do skate. Escolha de entre cinco spots para rasgar o chão com estilo.

Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia

Teatro | 2 a 11 out.

Esta é a altura do ano em que a Maia volta a ser o ponto de encontro do Teatro Cómico, com mais de 30 espetáculos de companhias nacionais e internacionais numa programação adequada à pandemia. Prepare-se para grandes gargalhadas.

Jardim Zoológico: descontos e surpresas no Dia do Animal

Lisboa | 3 a 5 out. | M/0

Desconto no bilhete de entrada e no Apadrinhamento Individual, presentes escondidos pelo parque e histórias inspiradoras são algumas das surpresas que o Jardim Zoológico preparou para assinalar a data que celebra três efemérides importantes para a conservação. Mesmo que tenha ido há pouco tempo ao Zoo, vale a pena lá voltar!

Uma experiência “VIRAL”

Lisboa | exposição temporária | 3ª a dom.

VIRAL regressa ao Pavilhão do Conhecimento com informações atualizadas sobre a Covid-19, através de 24 módulos interativos. Esta é uma exposição sobre o poder da ciência, sobre as múltiplas facetas do contágio e o seu impacto nas nossas vidas.

A Alegre História de Portugal em 90 minutos

Lisboa | teatro | 5 out.: 16h

Fazendo jus ao espírito aventureiro e heroico de povo português, presente em todos os acontecimentos que culminaram na construção do reino de Portugal e na sua constituição posterior como país e estado independente, a Companhia do Teatro Bocage selecionou 75 personagens representativos da História de Portugal, num enredo e dinâmica imparáveis. Esta divertida comédia agrada a todas as idades.

Inspirações no Museu da Chapelaria

São João da Madeira | Atividades Pedagógicas e Lúdicas | 3 out.: 11h, 15h

O Museu da Chapelaria, em São João da Madeira, leva toda a família por uma visita temática e oficina criativa que prometem explorar o mundo das cores. Estimular a capacidade sensorial, a memória e a imaginação, através das cores e formas é o objetivo desta atividade.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.