Oceanário mais barato em agosto

Lisboa | até 31 ago.

Em agosto, o Oceanário quer proporcionar umas férias animadas no fundo do mar a pequenos e graúdos, com a oferta de desconto no bilhete de entrada, aos visitantes dos 13 aos 64 anos. A um preço mais baixo, os visitantes podem ficar a conhecer a biodiversidade marinha e o papel que cada espécie tem enquanto “embaixador” para uma mudança de comportamentos e conservação do oceano.

De Aveiro à Costa Nova: um fim de semana em cheio!

Passeio | centro de Portugal

Aveiro é uma cidade em que apetece viver. Visite e usufrua dos magníficos equipamentos e fascinantes paisagens que esta cidade e a zona envolvente têm para oferecer. Dirija-se ao centro da cidade de Aveiro (perto do Fórum) aí encontra a loja BUGA (Bicicleta de Utilização Gratuita de Aveiro) que disponibiliza bicicletas, cadeiras para bebés e capacetes. Quer melhor maneira de ficar a conhecer uma cidade?

Cem Soldos sai à rua

Tomar | Música e Animação | 22, 29 ago.

A 11.ª edição do festival Bons Sons já chegou, reinventando-se com “Cem Soldos habita a rua”, um programa com ações que envolvem os habitantes da aldeia, tendo em vista a preparação do festival do próximo ano, e com uma programação online dedicada a todos, este ano, de uma forma diferente. O encontro mantém-se, mas em 2020, os papéis invertem-se e é Cem Soldos que vai ao encontro de quem a visita e vive. O encontro decorre de forma presencial e digital.

Caves Sandeman: uma visita sobre o Douro com mais de 400 anos de História

Vila Nova de Gaia | visitas e oficinas | até 6 set.

Leve a família à descoberta do mundo do Vinho do Porto Sandeman, através de um programa especial pensado para os mais novos. A Sandeman transformou as suas misteriosas caves centenárias num local divertido para contar a sua história aos mais pequenos.

Aqui há gato e tem umas botas calçadas

Contos Online | 23 ago.: 11h

Agora online, a programação dos “Dominguinhos” continua a animar as manhãs de domingo das crianças que visitem as páginas de Facebook e Instagram do MAR Shopping Algarve, pelas 11h. Em agosto, os “Dominguinhos” têm um gato traquina, no Mar Shopping Algarve.