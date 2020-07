Avós com garra no Jardim Zoológico

Atividades Pedagógicas e Lúdicas | até 26 ago.

No dia 26 de julho, comemora-se em todo o mundo o Dia dos Avós. O Jardim Zoológico não quis deixar de assinalar esta data e dá a conhecer alguns dos mais interessantes avós do parque, com vantagens para quem decidir apadrinhar estas espécies.

Avós e netos cientistas

Ciência em casa online | 26 jul.: 16h

O Clube Top Science decidiu marcar o Dia dos Avós com uma sessão experimental inesquecível para avós e netos. A sessão terá uma duração de 40 minutos, através da plataforma Zoom, e será uma atividade experimental bem fresquinha usando apenas garrafas de água e algumas palhinhas de plástico que existam lá por casa.

Um conto para os avós

Santa Maria da Feira | Hora do Conto | até 31 jul.

Em julho, celebra-se o amor mais especial que existe e une avós e netos, e o Museu de Lamas preparou um mês cheio de horas do conto e ateliês para partilhar toda a ternura, em segurança.

Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

Região de Lisboa | Festival Infantil | 24 jul. a 2 ago.

Garantindo toda a segurança do público, artistas e técnicos, o Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público este ano acontece em Almada, no Teatro-Estúdio António Assunção e ao ar livre no Museu da Cidade, e por outras praças e espaços públicos da Junta de Freguesia do Laranjeiro e Feijó, dos Municípios da Moita e Montemor-o-Novo. Conheça o programa para este fim de semana.

Fraga da Pena: no paraíso das quedas de água

Benfeita |Passeio

Descubra o magnífico conjunto de cascatas de Fraga da Pena, com sucessivas quedas de água potável e fresca, na Serra do Açor. Surpreenda-se com uma Natureza vasta, suba até ao topo, seguindo os passadiços e observe as aldeias de xisto à volta, do topo do monte.

