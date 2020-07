Seis leituras para os netos partilharem com os avós

Dirigidos aos pequenos leitores, os textos e as ilustrações apelam à relação única e especial que se estabelece entre as gerações mais velhas e mais novas, criando laços e memórias que ficam para a vida. Numa altura em que a pandemia continua a dificultar os encontros, estas histórias relembram como é importante aproveitar cada momento juntos.

Eu Adoro o Meu Avô/Eu Adoro a Minha Avó

Este livro de Giles Andreae descreve os momentos de ternura vividos entre um avô/uma avó e o seu neto. Avós e netos vão identificar-se em todas as páginas e rever-se nesta leitura repleta de doçura. A prova de que o relacionamento entre avós e netos é de grande importância no crescimento e desenvolvimento de qualquer criança, deixando marcas de amor para toda a vida.

Como Tomar Conta de um Avô/Como Tomar Conta de uma Avó

O que fazer quando tem de se tomar conta de um avô ou de uma avó? Jean Reagan explica. Avô: como brincar com um avô (podem construir uma gruta de piratas, por exemplo); coisas para fazer durante um passeio (quer chova ou faça sol); os petiscos que um avô adora. Avó: como manter uma avó ocupada (a fazer biscoitos de canela ou a brincar às escondidas); coisas para fazer no parque (como aprender a andar de baloiço na perfeição); sítios onde tu e a tua avó podem dormir, e o que fazer quando estiverem bem aconchegadinhas. Pode ler as primeiras páginas aqui e aqui.

Princesa Poppy: As Melhoras, Avô!

Quando o avô da Poppy adoece, ela fica muito preocupada. Sente tantas saudades que nem consegue concentrar-se nos treinos para o torneio de ginástica. Mas será que, estando o avô no hospital, esta competição é importante? Neste livro, de Janey Louise Jones, descobre-se o que a Poppy faz para o ajudar.

A Minha Avó Adora Tricotar

A minha avó adora tricotar e não sai de casa sem as suas agulhas e as lãs coloridas. Num dia muito frio de inverno, ela resolveu embarcar numa viagem rumo à Antártida. A minha avó só queria tricotar umas belas camisolas para que os pobres dos pinguins não tivessem tanto frio. Só que aquilo que parecia ser uma ideia cheia de boas intenções, rapidamente se transformou numa gigantesca confusão mundial! Para descobrir como termina esta aventura, escrita por Rowena Blyth, é mergulhar neste livro de capa dura, com ilustrações coloridas e deliciosas!