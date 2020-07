Cinema “Entre Amigos”

Cinema | online | 5 a 12 jul.

Os bons amigos à casa tornam e o Festival Play volta a visitar o LU.CA, agora de forma online, para uma sessão cheia de amizade. O que seria a vida sem os amigos? Com eles pode trocar mensagens dentro de uma garrafa, ir ao cinema ou até mesmo aprender a comer com talheres. Acompanhe estas sessões para os pequenos espetadores no site deste teatro para crianças.

Em casa, a brincar no Google

Jogos | online

Brincar é talvez uma das melhores maneiras de aprender coisas novas. Por isso os programadores criativos do Google Arts & Culture Lab criaram o "Play with Arts & Culture" - uma coleção de cinco jogos interativos que tornam a arte, a cultura e a história acessíveis de uma maneira divertida e educacional em jogos intergeracionais.

Festival junta caras e vozes conhecidas em palco virtual

Espetáculos Online | 3 a 14 jul.

14 Centros Comerciais vão receber um festival online, que integra uma série de curtos momentos live e exclusivos. O Festival Live arranca com um momento musical de Pedro Abrunhosa, esta sexta-feira, dia 3 de julho às 18.30h. António Zambujo, Carolina Deslandes, Gisela João, Agir e os D.A.M.A. são os outros artistas que compõe o cartaz, que além das lives, vão também proporcionar momentos de Meet&Greet com os seus fãs.

Picasso, o mestre universal

Visita | Algés | 3ª a dom.

O Palácio Anjos, em Algés, reabre as portas à exposição “Picasso. Mestre Universal” patente até 30 de agosto, com entrada gratuita. Nesta exposição, “Picasso. Mestre Universal”, com curadoria de Helena Alonso, uma cuidadosa seleção de obras manifesta as inúmeras conexões que o artista estabelece entre a cerâmica, o desenho e a gravura, sem esquecer que a literatura e a palavra vinculam toda a sua obra.

A pé pela Fraga da Pena

Passeio | Arganil

Descubra este magnífico conjunto de cascatas, com sucessivas quedas de água potável e fresca, na Serra do Açor. Surpreenda-se com uma Natureza vasta, suba até ao topo, seguindo os passadiços e observe as aldeias de xisto à volta, do topo do monte.

