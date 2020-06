Aldeia Mágica

Drave | Passeio

Englobada nos percursos do Arouca Geopark, desabitada desde 2009, Drave é apelidada de “Aldeia Mágica”. Protegida pelas montanhas, aqui não há eletricidade, água canalizada, gás, correio, telefone ou telemóvel. Aqui o encanto reside nas casas de xisto a contrastar com o caiado da capela, o murmúrio das águas da ribeira que por ali passa, o canto dos pássaros e o voo livre dos insetos.

Filminhos à solta pela casa!

Em casa | Cinema

As salas de cinema continuam temporariamente encerradas, mas a Zero em Comportamento leva mais uma vez os Filminhos Infantis até à sua casa, assim como outras curtas e longas metragens do catálogo do seu novo videoclube.

Especial Tim Burton com kit de animação à distância

Lisboa | Oficina Criativa | 28 jun.

No dia 28 de junho, o Museu da Marioneta garante uma manhã animada para os mais novos, com um kit de animação no Museu, mas com a distância devida.

Nesta oficina vai ser possível criar um filme inspirado nas personagens da exposição Tim Burton, as marionetas de animação: um desafio aos pequenos realizadores, que mesmo perante o distanciamento terão a hipótese de unir as suas marionetas.

“Vamos ajudar a Terra!”

Hora do Conto | 28 jun.

Ateliês de ilustração, artes plásticas e pintura e hora do conto, são algumas das atrações dos Dominguinhos online de junho, no Mar Shopping Matosinhos.

Na manhã do próximo domingo, às 11h, é para ouvir uma história interativa com o objetivo de ajudar a Terra! Ao longo da leitura, existem comandos do Avião da Pena Branca, um avião mágico que pode levar os leitores até onde quiserem e fazer parte desta aventura para ajudar a Terra! Basta carregar nos botões das várias páginas e inclinar o livro nas direções indicadas.

Pavihão da Água reabre a Norte

Porto | 5ª a dom.

O Pavilhão da Água, situado no Parque da Cidade, na cidade do Porto, já reabriu ao público, depois do encerramento temporário devido ao surto de covid-19, com a exposição que permite viajar ao longo do rio.

Este Pavilhão completamente renovado é o local perfeito para explorar variadas experiências científicas sobre os fenómenos relacionados com os recursos hídricos, onde encontra experiências, mais interatividade, novos desafios e um mergulho no conhecimento. A nova área expositiva consiste numa viagem pelo rio, da nascente à foz.

