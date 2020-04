1. Molas da roupa

Existe uma enorme quantidade de brinquedos que pode construir com algo tão simples como molas para pendurar a roupa e que podem ajudar a desenvolver a coordenação motora das crianças. Tem a vantagem também de ser um material barato e fácil de encontrar. Veja aqui a lista de sugestões.

2. Tupperware

Alguma vez pensou em pôr as crianças a brincar com tupperwares? Funciona muito bem, especialmente com crianças pequenas. Pode servir de suporte para uma brincadeira com águas coloridas ou para criar cestos de tesouros. Veja algumas sugestões aqui.

3. Sofá

E que tal criar um espaço para as crianças poderem saltar e gastar energia dentro de casa, sem se magoarem? Com um sofá, um colchão, algumas almofadas e um tapete é possível e a diversão vai ser garantida! Veja o passo a passo aqui.

4. Espelho

A partir dos dois anos de idade, as crianças começam a perceber de maneira mais consciente, que são capazes de encolher, girar e contorcer de forma divertida algumas partes do corpo. Uma proposta de brincadeira para os mais pequenos é colocar-se com eles à frente do espelho e acompanhá-los na descoberta da sua imagem e das possibilidades que o seu corpo pode proporcionar.

5. Lanterna

Se há algo que desafia as crianças é o escuro. Além de os ajudar a apurar a visão, a locomoção e a noção espacial por exemplo, cria neles um clima de mistério e aventura. Se decidir juntar ao escuro uma lanterna, a animação é garantida! Veja nesta lista, algumas ideias de brincadeiras com lanternas.

6. Espuma de barbear

Nem vai acreditar na quantidade de atividades sensoriais que as crianças vão poder fazer com este material. Basta um bocadinho de imaginação e a autorização do pai claro. Veja algumas sugestões aqui.

7. Utensílios de cozinha

Os utensílios de cozinha podem ser uma ótima ferramenta para fazer uns divertidos carimbos para pintar! Veja aqui algumas ideias.

8. Lençol

Quem nunca experimentou fazer uma tenda ou cabana com lençóis na sua infância? É uma brincadeira clássica, que fascina sempre os mais pequenos. E se sugerir aos seus filhos um dia de acampamento na sala? Aqui pode encontrar mais algumas ideias de brincadeiras que se podem fazer usando lençóis.

9. Estante ou biblioteca

Este jogo chama-se os sete erros humanos. Só precisa de escolher uma estante ou cómoda que esteja bastante cheia. Depois pede à criança para observar a estante durante um minuto e quando o tempo acabar diz-lhe para sair da sala. O passo seguinte é mudar sete objetos de lugar e desafiar a criança a descobrir quais foram os objetos escolhidos. Veja como jogar aqui.