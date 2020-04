Ser professor

As crianças não podem ir à escola, mas podem montar uma verdadeira sala de aula no quarto! Diga ao seu filho para reunir os peluches e as bonecas e ensinar a todos o que tem aprendido recentemente. Se forem várias crianças em casa, podem ir-se revezando e cada um ensinar a sua disciplina preferida.

Ser médico

Os irmãos, os peluches e as bonecas podem ser também ótimos pacientes. Inventem um kit de medicina, improvisem uma ambulância e montem um consultório. Não se esqueçam de arranjar um bloco de notas e uma caneta para passar as receitas.

Ser cabeleireiro

As crianças não podem sair para ir ao cabeleireiro, mas podem ter o seu próprio cabeleireiro em casa. Inventem os penteados mais divertidos, pintem as unhas ou montem uma verdadeira sala de massagens onde toda a família pode participar!

Ser explorador

E se o quarto da criança se transformasse no local onde foi escondido um magnifico tesouro? Esconda algum pertence deles e desafie-os a procurar. À noite, podem montar uma tenda com os lençóis, mantas e almofadas, fazer um piquenique e acampar!

Ser ator

O quarto é um local ideal para vestir os fatos de Carnaval que estão arrumados na gaveta, pedir autorização à mãe para usar a maquilhagem e criar uma peça de teatro digna de Hollywood. As crianças podem escolher as suas personagens preferidas e dar asas à sua imaginação!

Ser organizador de uma festa do pijama

Por que não uma noite de festa de pijama em família? O único requisito é estarem todos de pijama. Desafie-os a criar uma playlist para dançar, jogar jogos em família, fazer guerra de almofadas, ver um filme no quarto com um enorme balde de pipocas ao colo.

Inquérito precisa-se!

Proponha às crianças aí de casa o desafio de fazerem uma lista de tudo o que podem ser e ao que podem brincar no quarto. Vai ficar surpreendido com a quantidade de novas ideias que vão surgir.