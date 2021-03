Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

O Fungagá das Artes: desperte o Picasso que há em si

8 mar. | aulas de desenho | M/0

Enquanto estamos em confinamento e com as escolas fechadas, o Museu Nacional de Arte Contemporânea dá aulas de desenho, com uma programação especial, para miúdos e graúdos - "O Fungagá das Artes", com dois cursos de desenho e quizzes, através do Youtube. As aulas acontecem em direto ao fim de semana, mas estão disponíveis para visionamento em qualquer dia da semana!

Estreia na Salinha Online do D. Maria II

9 mar. | teatro | M/3

"Juro que é mentira", o mais recente espetáculo para a infância do Teatro Nacional D. Maria II, integrado no projeto Boca Aberta, já estreou na Salinha Online. O vídeo do espetáculo está disponível gratuitamente e conta com versões com audiodescrição e interpretação em Língua Gestual Portuguesa. Uma encenação de Catarina Requeijo, com interpretação de Gonçalo Egito e Sandra Pereira.

Poemas para estes dias

10 mar.: 18.30h | poesia | M/6

A poesia chega, nos dias 10, 17 e 24 de março, às 18.30h, como um sonho com versos que já existiam e traz novas vozes, línguas, desenhos, formas, formatos, sons, cores e mais o que nos formos lembrando. Poemas escolhidos por Rita Taborda Duarte para ver e ouvir no YouTube, Facebook e Instagram do LU.CA - Teatro Luís de Camões.

Vamos calcular com a ajuda do Museu do Dinheiro

11 mar. | atividade | 8-10

O Museu do Dinheiro convida as crianças a realizarem uma atividade de forma autónoma para aprenderem a contar o dinheiro. A pergunta lançada é "se conseguisses juntar todas as moedas que tens no teu mealheiro, com quantos euros ficarias?". Nesta atividade os mais novos vão ficar a saber a resposta através de desafios com moedas de euro para desenvolver as competências essenciais de numeracia e de cálculo trabalhadas no primeiro ciclo.

O Palhaço Verde sobe ao palco

12 mar.: 16h | teatro | M/3

O Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana estreia o espetáculo "Palhaço Verde" numa transmissão direta e interativa. O espetáculo será apresentado numa sessão às 16h, no dia 13 de março, para o público em geral. Esta história fala de um menino que ao ver-se ao espelho, descobriu em si pequenos traços de riso, de graça e como foi capaz de rir de si, achou-se capaz de fazer rir os outros.

