Voltamos a ver mais ténue a linha entre ficar em casa - e puxar pela imaginação exigida nesta situação com crianças - ou sair com todos os cuidados necessários e respeitando as regras estipuladas. As sugestões para esta semana entroncam no tempo que vivemos, com atividades que vão desde jogos tipo escape games ao teatro, para ver nos palcos de excelência desta arte.