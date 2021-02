Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Visita ao Jardim da Gulbenkian em Língua Gestual Portuguesa

22 fev. | passeio | M/0

O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian é um dos jardins mais emblemáticos do movimento moderno em Portugal e uma referência para a arquitetura paisagista portuguesa. Quer conhecê-lo de uma forma especial?

Conhecer a coleção do Museu Condes de Castro Guimarães

23 fev. | museu | M/0

Os “Desafios… a partir de casa” também chegaram ao museu mais antigo de Cascais, mas agora numa vertente online. O convite é para explorar as coleções do Museu Condes de Castro Guimarães através da sua visita virtual e a construir a sua própria coleção. Em família, na escola ou entre amigos propõe-se alguns desafios de descoberta.

Explorar Monsaraz a 360 graus

24 fev. | passeio | M/0

Monsaraz 360 é um site interativo que permite conhecer a história e o património arquitetónico da vila medieval de Monsaraz. Este é um dos primeiros sites nacionais com uma visita interativa completa a uma localidade através da tecnologia 360 graus, com versões de visitas para desktop, tablet e smartphones.

Navegar pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência

25 fev. | museu | M/0

Já visitou Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa? A experiência tem início na Rua da Escola Politécnica onde o visitante terá acesso ao átrio de entrada do Museu e ao início do percurso pela história: o último grande laboratório do século XIX, o Laboratório Chimico, passando pelo magnífico Amphiteatro Chimico e pela Reserva Visitável onde encontrará as coleções de química.

Jardim Botânico do Porto em casa

26 fev. | passeio | M/0

Graças ao trabalho da Universidade do Porto, já pode explorar um dos jardins mais ricos do País. O Jardim Botânico do Porto, com os seus vários e belíssimos espaços tem visita virtual guiada pelo canto das aves. Aprecie a visita, da Galeria da Biodiversidade ao Jardim do Rapaz de Bronze, passando pelo Jardim dos Anões.

