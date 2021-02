Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? 5 espetáculos a não perder

A Casinha de Chocolate - O musical

Até 4 abr. | M/3

Inspirada no conto de “Hänsel und Gretel” dos Irmãos Grimm, “A Casinha de Chocolate” é uma produção muito animada para o público infantil e juvenil. Este espetáculo conta a história de dois irmãos que, ao perderem-se na floresta, são aliciados por uma bruxa que os prende numa casa cheia de chocolate e guloseimas. Será que eles vão conseguir escapar?

São Luiz em casa: "Os Figos são para quem passa"

20, 21, 27, 28 fev.: 16h | M/3

O São Luiz Teatro Municipal preparou um programa para fazer em família com os mais novos. Esta é a história de um urso que, “no princípio do mundo, no tempo em que todos caminhavam sem levar nada consigo”, resolve esperar, sem arredar pé, que os frutos de uma figueira fiquem maduros e prontos para serem comidos.

A Tartaruga e o Menino do Mar

Até 31 mar. | M/0

Espetáculo de Ana Sofia Paiva e Margarida Botelho a partir de um conto de tradição oral recolhido em Cabo Verde. A narrativa oral, a ilustração imersiva e a ciência aliam-se nesta criação para todos os públicos. Integrado no ciclo No Fundo Portugal é Mar, do CCB/Fábrica das Artes.

Sala virtual para bebés

Até 31 mar. | M/3

O programa Bebeteca proposto pel’O Som do Algodão pretende despertar a curiosidade dos mais novos para a leitura infantil através da arte. A partir de fevereiro há uma programação cultural dedicada aos mais pequeninos na sala virtual Dentro de Portas na BOL. São os três espetáculos da Trilogia para bebés – Aves, o Ovo, o Ninho e o Voar.

A Cigarra e a Formiga com o Besouro e o Grilo

Boutique da Cultura | M/3

A partir da fábula da Cigarra e da Formiga descubra uma nova história repleta de magia e criatividade, que fala do papel dos artistas, dos 100 anos de Amália Rodrigues, de uma pandemia e de muitas surpresas.

