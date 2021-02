1. Hércules (Disney +)

Hercules, filho dos Deuses, foi capturado quando bebê por Hades e forçado a viver entre os mortais como metade homem e metade Deus. Agora um adolescente, precisa realizar um rito de passagem na Terra para provar-se digno de viver com os deuses do Monte Olimpo. Com seu ajudante Filoctetes, Hércules deve aprender a usar a sua força para derrotar uma série de criaturas malignas.

2. Klaus (Netflix)

Jesper é um jovem de uma família acomodada e o seu pai, responsável pelo serviço de correios, trata de o converter num homem sério inscrevendo-o na academia postal. Apesar disso, Jesper continua a mostrar falta de interesse pelo ofício. Assim, o seu pai decide mandá-lo para Smeerenburg, a capital de uma remota ilha do círculo polar ártico com a missão de entregar 6 mil cartas num ano ou caso contrário perde toda a herança.

3. Divertidamente (Disney +)

Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controlo do seu cérebro deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente.

4. A viagem de Arlo (Disney +)

Depois que um evento traumático perturba o animado dinossauro Arlo, ele parte em uma jornada notável. No caminho para voltar para casa, acaba por ganhar um companheiro improvável: um menino humano chamado Spot.

5. O Pacha e o Imperador (Disney +)

O jovem e arrogante Imperador Kuzco é transformado em uma lhama pela poderosa Yzma. Perdido na floresta, a única hipótese de Kuzco recuperar o seu trono é com a ajuda de Pacha, um humilde camponês. Juntos, precisam enfrentar a bruxa Yzma.

6. Orgulho de Família (Disney +)

As aventuras e desventuras de Penny, uma típica adolescente afro-americana que dá o seu melhor para navegar pelos primeiros anos da adolescência. Cada encontro de Penny transforma-se inevitavelmente em espirais gigantescas, repletas de confusões, hilaridade e afetos.

7. A casa fantasma (Netflix)

Nenhum adulto acredita quando três pré-adolescentes afirma que uma casa do bairro é uma criatura perigosa. Com a chegada do Dia das Bruxas, eles têm que descobrir uma forma de destruir a casa antes que faça mal a crianças inocentes. Atenção com as crianças mais assustadiças. Apesar de ser um filme de animação, pode ter momentos assustadores para algumas crianças.

8. Pular a cerca (Netflix e HBO)

Os animais de uma floresta acordam do período de hibernação e descobrem que têm vários vizinhos humanos. Inicialmente, eles ficam com medo da novidade, mas, com o tempo, o guaxinim oportunista RJ ensina os animais a explorar as maravilhas comestíveis que os humanos deixam para trás.

9. Por Água abaixo (Netflix)

Roddy é um rato acostumado a um bairro luxuoso de Londres. Sem querer, dá uma descarga infeliz e acaba nos esgotos, onde terá de aprender a viver de uma forma completamente diferente.

10. Chovem Almôndegas (HBO)

Flint Lockwood é um jovem cientista que sonha criar algo que faça com que seja reconhecido pelo povo de Boca Grande, uma pequena ilha no Atlântico. Um dia, ele cria uma máquina capaz de transformar água em comida, só que precisa de bastante eletricidade para colocá-la em funcionamento. Ao tentar usar a energia da geradora local, ele perde o controlo da invenção.

11. Smurfs: A Aldeia Perdida (Netflix e HBO)

Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens da vila dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, parte em busca de novas descobertas.

12. Rango (HBO)

Um camaleão que aspira a vir a ser um herói de aventuras acaba numa cidade do Oeste cheia de bandidos, e é obrigado a desempenhar esse papel para protegê-la.