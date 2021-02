Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Ciclo "Anima a tua Realidade: A Vida é um Carnaval

15 fev.: 10.30h-22.30h | televisão | M/0

O ciclo temático de Cinema "Anima a tua Realidade: A Vida é um Carnaval", no AXN Movies, exibe filmes que apelam à celebração da vida, às paixões fortes, à vida e à festa.A programação especial preenche grande parte dos dias 15 e 16 de fevereiro, com filmes repletos de cor, alegria, criaturas fantásticas e nostalgia relativamente à infância.

Caretas e Caretos para animar o Carnaval

16 fev. | oficina virtual | 9-12

A origem do Carnaval é do tempo do rei D. Dinis, das feiras e dos mercados do norte de Portugal, onde uns foliões coloridos ou os caretos pregavam partidas. O desafio do Museu do Dinheiro é fazer uma máscara inspirada na tradição portuguesa e nas moedas do Museu.

Teatro do Noroeste propõe programa “Caseirar”

17 fev. | teatro online | M/0

O programa Caseirar é um magazine educativo que propõe atividades de expressão dramática para pais e filhos, da autoria de Raquel Amorim, responsável pelo Serviço Educativo do Teatro do Noroeste – CDV. Para a ver peças de teatro infantis com os miúdos aí em casa, gratuitamente, só tem de iniciar sessão ou registar uma nova conta e ter acesso a todos os episódios aqui.

National Geographic apresenta: NatGeo em Família

18 fev. | entretenimento | M/0

A National Geographic apresenta a secção online “NatGeo em Família”, que oferece a famílias e educadores os melhores conteúdos sobre o mundo natural para partilhar com as crianças. A plataforma é atualizada com novos conhecimentos acerca da vida selvagem e do planeta que podem ser lidos e discutidos com os mais pequenos.

Cartas Portuguesas “distribuídas” na Gulbenkian

19 fev.: 19h | concerto online | M/6

A soprano Carla Caramujo e o Coro e Orquestra Gulbenkian interpretam Cartas Portuguesas de João Guilherme Ripper, uma co-encomenda da Fundação Gulbenkian. Um monodrama intenso encenado por Jorge Takla, sob a direção do maestro Hannu Lintu.

